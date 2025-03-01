https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/vtoroy-tur-golosovaniya-prokhodit-v-moskve---1053973937.html

Второй тур голосования проходит в Москве

Второй тур голосования проходит в Москве

Sputnik Абхазия

Для избирателей организованы комфортные условия, в том числе работает полевая кухня с горячим чаем. 01.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-01T09:40+0300

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выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Второй тур голосования на выборах президента Абхазии проходит в Москве. Участок №4 избирательного округа №6, относящегося к Сухуму, открылся в 08:00. Председатель комиссии Беслан Кобахия отметил активность избирателей с самого утра. Для избирателей в не очень морозную погоду в Москве рядом с участком работает полевая кухня с горячим чаем.На пост главы государства претендуют победитель первого тура Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". Если ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.В стране открыто 152 участка, еще два работают за рубежом — в Москве и Черкесске. Голосование завершится в субботу, 1 марта, в 20:00.

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выборы президента абхазии - 2025, абхазия, россия, москва, политика