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Второй тур голосования проходит в Москве
Второй тур голосования проходит в Москве
Sputnik Абхазия
Для избирателей организованы комфортные условия, в том числе работает полевая кухня с горячим чаем. 01.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-01T09:40+0300
2025-03-01T09:40+0300
2025-03-01T10:25+0300
выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Второй тур голосования на выборах президента Абхазии проходит в Москве. Участок №4 избирательного округа №6, относящегося к Сухуму, открылся в 08:00. Председатель комиссии Беслан Кобахия отметил активность избирателей с самого утра. Для избирателей в не очень морозную погоду в Москве рядом с участком работает полевая кухня с горячим чаем.На пост главы государства претендуют победитель первого тура Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". Если ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.В стране открыто 152 участка, еще два работают за рубежом — в Москве и Черкесске. Голосование завершится в субботу, 1 марта, в 20:00.
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выборы президента абхазии - 2025, абхазия, россия, москва, политика
выборы президента абхазии - 2025, абхазия, россия, москва, политика
Второй тур голосования проходит в Москве
09:40 01.03.2025 (обновлено: 10:25 01.03.2025)
Для избирателей организованы комфортные условия, в том числе работает полевая кухня с горячим чаем.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Второй тур голосования на выборах президента Абхазии проходит в Москве.
Участок №4 избирательного округа №6, относящегося к Сухуму, открылся в 08:00.
Председатель комиссии Беслан Кобахия отметил активность избирателей с самого утра.
Для избирателей в не очень морозную погоду в Москве рядом с участком работает полевая кухня с горячим чаем.
На пост главы государства претендуют победитель первого тура
Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).
Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". Если ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.
В стране открыто 152 участка, еще два работают за рубежом — в Москве и Черкесске. Голосование завершится в субботу, 1 марта, в 20:00.