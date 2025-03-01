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Второй тур выборов президента начался в Абхазии
Второй тур выборов президента начался в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Второй тур выборов президента начался в Абхазии. 01.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-01T08:00+0300
2025-03-01T08:00+0300
2025-03-01T10:26+0300
в абхазии
выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Второй тур выборов президента начался в Абхазии. На пост главы государства претендуют победитель первого тура Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%). Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". Если ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы. В стране открыто 152 участка, еще два работают за рубежом — в Москве и Черкесске. Следить за порядком в день выборов будут более 1000 сотрудников милиции. Они будут охранять здания ЦИК и пресс-центра в Сухуме, сопровождать членов избирательных комиссий. Голосование завершится 1 марта в 20:00 .
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выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии, абхазия
выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии, абхазия
Второй тур выборов президента начался в Абхазии
08:00 01.03.2025 (обновлено: 10:26 01.03.2025)
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Второй тур выборов президента начался в Абхазии.
На пост главы государства претендуют победитель первого тура
Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).
В списки для голосования внесены 134 500 избирателей, выборы считаются состоявшимися, если проголосуют не менее 25% из них.
Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". Если ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.
В стране открыто 152 участка, еще два работают за рубежом — в Москве и Черкесске.
Следить за порядком в день выборов будут более 1000 сотрудников милиции. Они будут охранять здания ЦИК и пресс-центра в Сухуме, сопровождать членов избирательных комиссий.
Голосование завершится 1 марта в 20:00 .