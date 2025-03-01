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Второй тур выборов президента начался в Абхазии

Второй тур выборов президента начался в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Второй тур выборов президента начался в Абхазии. 01.03.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

выборы президента абхазии - 2025

цик абхазии

абхазия

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Второй тур выборов президента начался в Абхазии. На пост главы государства претендуют победитель первого тура Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%). Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". Если ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы. В стране открыто 152 участка, еще два работают за рубежом — в Москве и Черкесске. Следить за порядком в день выборов будут более 1000 сотрудников милиции. Они будут охранять здания ЦИК и пресс-центра в Сухуме, сопровождать членов избирательных комиссий. Голосование завершится 1 марта в 20:00 .

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Sputnik Абхазия

выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии, абхазия