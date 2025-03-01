https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/vzaimnyy-interes--matveychuk-o-mezhdunarodnom-kinoforume-ekho-evraziya-kinofest-v-sukhume-1053979566.html

Взаимный интерес: Матвейчук о Международном кинофоруме "Эхо "Евразия-Кинофест" в Сухуме

Взаимный интерес: Матвейчук о Международном кинофоруме "Эхо "Евразия-Кинофест" в Сухуме

Sputnik Абхазия

Международный кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" завершился в Сухуме. Абхазия стала второй страной для проекта АНО "Евразия". Первый форум евразийского кино... 01.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-01T14:29+0300

2025-03-01T14:29+0300

2025-03-01T16:07+0300

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Взаимный интерес: Матвейчук о Международном кинофоруме "Эхо "Евразия-Кинофест" в Сухуме Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Матвейчук о Международном кинофоруме "Эхо "Евразия-Кинофест" в Сухуме

Международный кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" завершился в Сухуме. Абхазия стала второй страной для проекта АНО "Евразия". Первый форум евразийского кино состоялся в Бишкеке. Итоги форума в Сухуме и дальнейшие планы по взаимодействию с Абхазией в эфире радио Sputnik обсудили с руководителем Департамента межкультурных программ и международных проектов организации "Евразия" Вячеславом Матвейчуком.Слушайте подкаст.

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