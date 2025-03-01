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Взаимный интерес: Матвейчук о Международном кинофоруме "Эхо "Евразия-Кинофест" в Сухуме
Взаимный интерес: Матвейчук о Международном кинофоруме "Эхо "Евразия-Кинофест" в Сухуме
Sputnik Абхазия
Международный кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" завершился в Сухуме. Абхазия стала второй страной для проекта АНО "Евразия". Первый форум евразийского кино... 01.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-01T14:29+0300
2025-03-01T14:29+0300
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Взаимный интерес: Матвейчук о Международном кинофоруме "Эхо "Евразия-Кинофест" в Сухуме
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Матвейчук о Международном кинофоруме "Эхо "Евразия-Кинофест" в Сухуме
Международный кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" завершился в Сухуме. Абхазия стала второй страной для проекта АНО "Евразия". Первый форум евразийского кино состоялся в Бишкеке. Итоги форума в Сухуме и дальнейшие планы по взаимодействию с Абхазией в эфире радио Sputnik обсудили с руководителем Департамента межкультурных программ и международных проектов организации "Евразия" Вячеславом Матвейчуком.Слушайте подкаст.
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Взаимный интерес: Матвейчук о Международном кинофоруме "Эхо "Евразия-Кинофест" в Сухуме
14:29 01.03.2025 (обновлено: 16:07 01.03.2025)
Международный кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" завершился в Сухуме. Абхазия стала второй страной для проекта АНО "Евразия". Первый форум евразийского кино состоялся в Бишкеке. Итоги форума в Сухуме и дальнейшие планы по взаимодействию с Абхазией в эфире радио Sputnik обсудили с руководителем Департамента межкультурных программ и международных проектов организации "Евразия" Вячеславом Матвейчуком.