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ЦИК подведет предварительные итоги второго тура президентских выборов. Прямая трансляция

ЦИК подведет предварительные итоги второго тура президентских выборов. Прямая трансляция

Sputnik Абхазия

ЦИК Абхазии подводит предварительные итоги второго тура выборов президента Абхазии. 02.03.2025, Sputnik Абхазия

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2025-03-02T12:20+0300

абхазия

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выборы президента абхазии - 2025

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ЦИК Абхазии подводит предварительные итоги второго тура выборов президента Абхазии. На пост главы государства претендовали два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие больше всего голосов во время первого тура, прошедшего 15 февраля.

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