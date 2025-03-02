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ЦИК подведет предварительные итоги второго тура президентских выборов. Прямая трансляция
ЦИК подведет предварительные итоги второго тура президентских выборов. Прямая трансляция
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ЦИК Абхазии подводит предварительные итоги второго тура выборов президента Абхазии. 02.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-02T12:17+0300
2025-03-02T12:17+0300
2025-03-02T12:20+0300
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ЦИК Абхазии подводит предварительные итоги второго тура выборов президента Абхазии. На пост главы государства претендовали два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие больше всего голосов во время первого тура, прошедшего 15 февраля.
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абхазия, новости, выборы президента абхазии - 2025, видео
абхазия, новости, выборы президента абхазии - 2025, видео
ЦИК подведет предварительные итоги второго тура президентских выборов. Прямая трансляция
12:17 02.03.2025 (обновлено: 12:20 02.03.2025)
ЦИК Абхазии подводит предварительные итоги второго тура выборов президента Абхазии.
На пост главы государства претендовали два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие больше всего голосов во время первого тура, прошедшего 15 февраля.