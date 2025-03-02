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ЦИК подведет предварительные итоги второго тура президентских выборов. Прямая трансляция
https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/tsik-podvodit-predvaritelnye-itogi-vtorogo-tura-prezidentskikh-vyborov-pryamaya-translyatsiya-1053991442.html
ЦИК подведет предварительные итоги второго тура президентских выборов. Прямая трансляция
ЦИК подведет предварительные итоги второго тура президентских выборов. Прямая трансляция
Sputnik Абхазия
ЦИК Абхазии подводит предварительные итоги второго тура выборов президента Абхазии. 02.03.2025, Sputnik Абхазия
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ЦИК Абхазии подводит предварительные итоги второго тура выборов президента Абхазии. На пост главы государства претендовали два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие больше всего голосов во время первого тура, прошедшего 15 февраля.
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абхазия, новости, выборы президента абхазии - 2025, видео
абхазия, новости, выборы президента абхазии - 2025, видео

ЦИК подведет предварительные итоги второго тура президентских выборов. Прямая трансляция

12:17 02.03.2025 (обновлено: 12:20 02.03.2025)
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ЦИК Абхазии подводит предварительные итоги второго тура выборов президента Абхазии.
На пост главы государства претендовали два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие больше всего голосов во время первого тура, прошедшего 15 февраля.
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