https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/fsb-predotvratila-terakt-v-moskovskom-metro-1054001788.html

ФСБ предотвратила теракт в московском метро

ФСБ предотвратила теракт в московском метро

Sputnik Абхазия

Террорист оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован. 03.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-03T11:28+0300

2025-03-03T11:28+0300

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в московском метро, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.Помимо метро, этот подозреваемый — гражданин России, уроженец одной из республик Центральной Азии, хотел совершить подрыв "в культовом еврейском учреждении" в Подмосковье. После этого он планировал уехать в Афганистан и вступить в террористическую организацию. В его квартире изъяли оружие и компоненты взрывчатки. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к теракту" и "Участие в деятельности террористической организации".

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