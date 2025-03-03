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ФСБ предотвратила теракт в московском метро
ФСБ предотвратила теракт в московском метро
Sputnik Абхазия
Террорист оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован. 03.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-03T11:28+0300
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в московском метро, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.Помимо метро, этот подозреваемый — гражданин России, уроженец одной из республик Центральной Азии, хотел совершить подрыв "в культовом еврейском учреждении" в Подмосковье. После этого он планировал уехать в Афганистан и вступить в террористическую организацию. В его квартире изъяли оружие и компоненты взрывчатки. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к теракту" и "Участие в деятельности террористической организации".
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новости, россия, фсб
ФСБ предотвратила теракт в московском метро
11:28 03.03.2025 (обновлено: 13:03 03.03.2025)
Террорист оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в московском метро, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
"При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате был нейтрализован ответным огнем", — говорится в тексте.
Помимо метро, этот подозреваемый — гражданин России, уроженец одной из республик Центральной Азии, хотел совершить подрыв "в культовом еврейском учреждении" в Подмосковье.
После этого он планировал уехать в Афганистан и вступить в террористическую организацию.
В его квартире изъяли оружие и компоненты взрывчатки. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к теракту" и "Участие в деятельности террористической организации".