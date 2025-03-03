https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/klimatolog-o-pogode-v-abkhazii-v-marte-vesna-nastupaet--1054016900.html

Климатолог о погоде в Абхазии в марте: весна наступает

Климатолог о погоде в Абхазии в марте: весна наступает

Sputnik Абхазия

Климатолог Асида Ахсалба в интервью радио Sputnik рассказала, какую погоду подарит март жителям и гостям Абхазии. 03.03.2025, Sputnik Абхазия

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Климатолог о погоде в Абхазии в марте: весна наступает Sputnik Абхазия Климатолог о погоде в Абхазии в марте: весна наступает

В первой половине марта будет достаточно солнечных дней, чтобы можно было почувствовать весну, отметила Ахсалба. "К вечеру 4 марта в приморской части Абхазии ожидаются осадки исключительно в виде дождя, в горных и предгорных районах дождь со снегом и снег. В приморской зоне заморозков не ожидается. Ночные температуры в пределах 3-6 градусов, дневные в пределах 10-12 градусов. С субботы температура будет повышаться", - сообщила Асида Ахсалаба. Подробности слушайте в подкасте.

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