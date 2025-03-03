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Объявление итогов выборов и пресс-конференция Бадры Гунба. Трансляция завершена

Объявление итогов выборов и пресс-конференция Бадры Гунба. Трансляция завершена

Sputnik Абхазия

Второй тур президентских выборов прошел 1 марта, явка составила 70%. 03.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-03T13:56+0300

2025-03-03T13:56+0300

2025-03-03T14:39+0300

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Избранный президент Абхазии Бадра Гунба проведет пресс-конференцию.Перед этим ЦИК официально подведет итоги выборов главы республики.Смотреть прямую трансляцию можно на нашем сайте.

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