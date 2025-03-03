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Объявление итогов выборов и пресс-конференция Бадры Гунба. Трансляция завершена
Объявление итогов выборов и пресс-конференция Бадры Гунба. Трансляция завершена
Sputnik Абхазия
Второй тур президентских выборов прошел 1 марта, явка составила 70%. 03.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-03T13:56+0300
2025-03-03T13:56+0300
2025-03-03T14:39+0300
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Избранный президент Абхазии Бадра Гунба проведет пресс-конференцию.Перед этим ЦИК официально подведет итоги выборов главы республики.Смотреть прямую трансляцию можно на нашем сайте.
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Объявление итогов выборов и пресс-конференция Бадры Гунба. Трансляция завершена
13:56 03.03.2025 (обновлено: 14:39 03.03.2025)
Второй тур президентских выборов прошел 1 марта, явка составила 70%.
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба проведет пресс-конференцию.
Перед этим ЦИК официально подведет итоги выборов главы республики.
Смотреть прямую трансляцию можно на нашем сайте.