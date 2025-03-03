https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/ostorozhno-spoyler-film-komnata-po-sosedstvu-i-roman-led-1053945451.html

"Осторожно, спойлер!": фильм "Комната по соседству" и роман "Лед"

"Осторожно, спойлер!": фильм "Комната по соседству" и роман "Лед"

Sputnik Абхазия

О последнем фильме испанского режиссера Педро Альмадовара "Комната по соседству" и романе "Лед" писательницы Анны Каван в программе "Осторожно, спойлер!". 03.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-03T10:02+0300

2025-03-03T10:02+0300

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осторожно, спойлер!

осторожно, спойлер

кино

литература

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«Осторожно, спойлер!»: фильм «Комната по соседству» и роман «Лед» Sputnik Абхазия «Осторожно, спойлер!»: фильм «Комната по соседству» и роман «Лед»

О последнем фильме испанского режиссера Педро Альмадовара "Комната по соседству" и романе "Лед" писательницы Анны Каван в программе "Осторожно, спойлер!". Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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осторожно, спойлер , кино, литература, аудио