https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/ostorozhno-spoyler-film-komnata-po-sosedstvu-i-roman-led-1053945451.html
"Осторожно, спойлер!": фильм "Комната по соседству" и роман "Лед"
"Осторожно, спойлер!": фильм "Комната по соседству" и роман "Лед"
Sputnik Абхазия
О последнем фильме испанского режиссера Педро Альмадовара "Комната по соседству" и романе "Лед" писательницы Анны Каван в программе "Осторожно, спойлер!". 03.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-03T10:02+0300
2025-03-03T10:02+0300
2025-03-03T10:02+0300
осторожно, спойлер!
осторожно, спойлер
кино
литература
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«Осторожно, спойлер!»: фильм «Комната по соседству» и роман «Лед»
Sputnik Абхазия
«Осторожно, спойлер!»: фильм «Комната по соседству» и роман «Лед»
О последнем фильме испанского режиссера Педро Альмадовара "Комната по соседству" и романе "Лед" писательницы Анны Каван в программе "Осторожно, спойлер!". Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
О последнем фильме испанского режиссера Педро Альмадовара "Комната по соседству" и романе "Лед" писательницы Анны Каван в программе "Осторожно, спойлер!".
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.