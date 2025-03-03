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Семь украинских беспилотников уничтожили над территорией России за ночь
Семь украинских беспилотников уничтожили над территорией России за ночь
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили семь украинских беспилотников над регионами страны, сообщили в... 03.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-03T09:00+0300
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили семь украинских беспилотников над регионами страны, сообщили в Минобороны.Три БпЛА были сбиты в небе над Липецкой областью.По два беспилотника самолетного типа поразили над Ростовской и Белгородской областями.
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Семь украинских беспилотников уничтожили над территорией России за ночь
09:00 03.03.2025 (обновлено: 10:55 03.03.2025)
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили семь украинских беспилотников над регионами страны, сообщили в Минобороны.
Три БпЛА были сбиты в небе над Липецкой областью.
По два беспилотника самолетного типа поразили над Ростовской и Белгородской областями.