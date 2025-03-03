https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/sem-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozhili-nad-territoriey-rossii-za-noch-1054000747.html

Семь украинских беспилотников уничтожили над территорией России за ночь

Семь украинских беспилотников уничтожили над территорией России за ночь

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили семь украинских беспилотников над регионами страны, сообщили в... 03.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили семь украинских беспилотников над регионами страны, сообщили в Минобороны.Три БпЛА были сбиты в небе над Липецкой областью.По два беспилотника самолетного типа поразили над Ростовской и Белгородской областями.

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