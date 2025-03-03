https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/takie-obstoyatelstva-gabuiya-o-kadrovom-konkurse-komanda-abkhazii-1054015878.html
Такие обстоятельства: Габуния о кадровом конкурсе "Команда Абхазии"
Такие обстоятельства: Габуния о кадровом конкурсе "Команда Абхазии"
Sputnik Абхазия
Эксперт наблюдательного совета конкурса "Команда Абхазии" Георгий Габуния в эфире радио Sputnik. 03.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-03T15:40+0300
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Такие обстоятельства: Габуия о кадровом конкурсе "Команда Абхазии"
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Габуия о кадровом конкурсе "Команда Абхазии"
Как получить хорошее образование и работу? В республике объявлен конкурс "Команда Абхазии", который проводится по принципу российских кадровых конкурсов. Какие социальные лифты для абхазской молодежи будут эффективны, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт наблюдательного совета проекта "Команда Абхазии" Георгий Габуния. В основу концепции "Команды Абхазии" легла модель российского конкурса "Лидеры России". Она включает многоступенчатую систему отбора, тестовые задания на оценку общего кругозора и управленческих компетенций, а также формат эссе, позволяющий оценить мотивацию участников.Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, кадры, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, кадры, аудио
Такие обстоятельства: Габуния о кадровом конкурсе "Команда Абхазии"
15:40 03.03.2025 (обновлено: 15:49 03.03.2025)
Эксперт наблюдательного совета конкурса "Команда Абхазии" Георгий Габуния в эфире радио Sputnik.
Как получить хорошее образование и работу? В республике объявлен конкурс "Команда Абхазии", который проводится по принципу российских кадровых конкурсов. Какие социальные лифты для абхазской молодежи будут эффективны, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт наблюдательного совета проекта "Команда Абхазии" Георгий Габуния.
В основу концепции "Команды Абхазии" легла модель российского конкурса "Лидеры России". Она включает многоступенчатую систему отбора, тестовые задания на оценку общего кругозора и управленческих компетенций, а также формат эссе, позволяющий оценить мотивацию участников.