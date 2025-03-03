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Зураб Маргания освобожден от должности и.о.вице-премьера Абхазии
Зураб Маргания освобожден от должности и.о.вице-премьера Абхазии
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Зураб Маргания освобожден от должности и.о. вице-премьера Абхазии, сообщили в пресс-службе президента. 03.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Зураб Маргания освобожден от должности и.о. вице-премьера Абхазии, сообщили в пресс-службе президента.Соответствующий указ подписал и.о. президента Бадра Гунба. Маргания с 2014 по 2020 год занимал пост председателя СГБ. Он был назначен на пост и.о. вице-премьера 17 февраля 2024 года и должен был курировать силовой блок.
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Зураб Маргания освобожден от должности и.о.вице-премьера Абхазии
17:00 03.03.2025 (обновлено: 17:15 03.03.2025)
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Зураб Маргания освобожден от должности и.о. вице-премьера Абхазии, сообщили в пресс-службе президента.
Соответствующий указ подписал и.о. президента Бадра Гунба.
Маргания с 2014 по 2020 год занимал пост председателя СГБ. Он был назначен на пост и.о. вице-премьера 17 февраля 2024 года и должен был курировать силовой блок.