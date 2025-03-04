https://sputnik-abkhazia.ru/20250304/abkhaziya-eksportirovala-v-rossiyu-bolee-350-tonn-mimozy-1054027887.html

Абхазия экспортировала в Россию более 350 тонн мимозы

Абхазия экспортировала в Россию более 350 тонн мимозы

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Абхазия экспортировала в Россию более 350 тонн мимозы, это превысило прошлогодние показатели почти на 100 тонн, сообщили в Сочинской... 04.03.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

россия

мимоза

экспорт

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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Абхазия экспортировала в Россию более 350 тонн мимозы, это превысило прошлогодние показатели почти на 100 тонн, сообщили в Сочинской таможне. Для транспортировки мимозу упаковывают в коробки и перевозят в условиях низкого температурного режима.

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абхазия, россия, мимоза, экспорт