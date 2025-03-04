https://sputnik-abkhazia.ru/20250304/abkhaziya-eksportirovala-v-rossiyu-bolee-350-tonn-mimozy-1054027887.html
Абхазия экспортировала в Россию более 350 тонн мимозы
Абхазия экспортировала в Россию более 350 тонн мимозы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Абхазия экспортировала в Россию более 350 тонн мимозы, это превысило прошлогодние показатели почти на 100 тонн, сообщили в Сочинской... 04.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-04T13:35+0300
2025-03-04T13:35+0300
2025-03-04T13:35+0300
в абхазии
абхазия
россия
мимоза
экспорт
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/1d/1050310706_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_b4c871a9219608171b4f3c0a573ac6de.jpg
СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Абхазия экспортировала в Россию более 350 тонн мимозы, это превысило прошлогодние показатели почти на 100 тонн, сообщили в Сочинской таможне. Для транспортировки мимозу упаковывают в коробки и перевозят в условиях низкого температурного режима.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/1d/1050310706_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_f3aa964a6af1f8619fbff94bb81169c9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, россия, мимоза, экспорт
абхазия, россия, мимоза, экспорт
Абхазия экспортировала в Россию более 350 тонн мимозы
СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Абхазия экспортировала в Россию более 350 тонн мимозы, это превысило прошлогодние показатели почти на 100 тонн, сообщили в Сочинской таможне.
За последние сутки ввезено почти 50 тысяч тонн.
Для транспортировки мимозу упаковывают в коробки и перевозят в условиях низкого температурного режима.