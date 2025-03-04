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Чирикба о феномене президентов Ардзинба и Багапш: были очень чуткими к словам народа
Чирикба о феномене президентов Ардзинба и Багапш: были очень чуткими к словам народа
Sputnik Абхазия
О том, какой след в истории Абхазии оставили Владислав Ардзинба и Сергей Багапш, в интервью радио Sputnik рассказал директор Центра стратегических исследований... 04.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-04T12:56+0300
2025-03-04T12:56+0300
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Чирикба о феномене президентство Ардзинба и Багапш: были очень чуткими к словам народа
Sputnik Абхазия
Чирикба о феномене президентство Ардзинба и Багапш: были очень чуткими к словам народа
4 марта исполнилось 15 лет со дня смерти первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. 76 лет назад в этот день родился Сергей Багапш, второй Президент Республики Абхазия.Таких личностей, как Ардзинба и Багапш призывает время, но они должны быть в сочетании разных факторов - и исторического контекста, и потребностей общества. Если их нет, это трагедия, считает Чирикба. Ардзинба и Багапш сумели создать команду, которая смогла воплотить в жизнь то, что они планировали, отметил глава ЦСИ. "Это пример для всех тех, кто за ними встал во главе государства, как нужно быть патриотичным и на хорошем интеллектуальном уровне никому не уступать, иметь стратегическое мышление, иметь чувство огромной ответственности за все те действия, которые ты предпринимаешь, потому что все это отражается на народе, стране. Это у наших двух великих политиков было в полной мере", - подчеркнул Вячеслав Чирикба. По его мнению, феномен этих двух президентов в том, что они были очень чуткими к тому, что говорит народ. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, владислав ардзинба, сергей багапш, аудио
Чирикба о феномене президентов Ардзинба и Багапш: были очень чуткими к словам народа
12:56 04.03.2025 (обновлено: 13:02 04.03.2025)
О том, какой след в истории Абхазии оставили Владислав Ардзинба и Сергей Багапш, в интервью радио Sputnik рассказал директор Центра стратегических исследований при президенте Вячеслав Чирикба.
4 марта исполнилось 15 лет со дня смерти первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. 76 лет назад в этот день родился Сергей Багапш, второй Президент Республики Абхазия.
Таких личностей, как Ардзинба и Багапш призывает время, но они должны быть в сочетании разных факторов - и исторического контекста, и потребностей общества. Если их нет, это трагедия, считает Чирикба.
"Нам очень повезло, что в самые важнейшие периоды нашей истории во главе государства оказались очень сильные, крупные и значительные фигуры - Владислав Ардзинба и Сергей Багапш. Конечно, они были разными людьми, но их объединяло чувство ответственности, у них был огромный, совершенно удивительный природный талант политиков, а также профессионализм", - убежден Вячеслав Чирикба.
Ардзинба и Багапш сумели создать команду, которая смогла воплотить в жизнь то, что они планировали, отметил глава ЦСИ.
"Это пример для всех тех, кто за ними встал во главе государства, как нужно быть патриотичным и на хорошем интеллектуальном уровне никому не уступать, иметь стратегическое мышление, иметь чувство огромной ответственности за все те действия, которые ты предпринимаешь, потому что все это отражается на народе, стране. Это у наших двух великих политиков было в полной мере", - подчеркнул Вячеслав Чирикба.
По его мнению, феномен этих двух президентов в том, что они были очень чуткими к тому, что говорит народ.
"У нас маленькое общество, и одна из причин событий, которые произошло потом, в том, что теряется связь с народом, что "пульс" общества не слышен в кабинетах", - считает Чирикба.