https://sputnik-abkhazia.ru/20250304/chirikba-o-fenomene-prezidentov-ardzinba-i-bagapsh-byli-ochen-chutkimi-k-slovam-naroda--1054027074.html

Чирикба о феномене президентов Ардзинба и Багапш: были очень чуткими к словам народа

Чирикба о феномене президентов Ардзинба и Багапш: были очень чуткими к словам народа

Sputnik Абхазия

О том, какой след в истории Абхазии оставили Владислав Ардзинба и Сергей Багапш, в интервью радио Sputnik рассказал директор Центра стратегических исследований... 04.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-04T12:56+0300

2025-03-04T12:56+0300

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Чирикба о феномене президентство Ардзинба и Багапш: были очень чуткими к словам народа Sputnik Абхазия Чирикба о феномене президентство Ардзинба и Багапш: были очень чуткими к словам народа

4 марта исполнилось 15 лет со дня смерти первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. 76 лет назад в этот день родился Сергей Багапш, второй Президент Республики Абхазия.Таких личностей, как Ардзинба и Багапш призывает время, но они должны быть в сочетании разных факторов - и исторического контекста, и потребностей общества. Если их нет, это трагедия, считает Чирикба. Ардзинба и Багапш сумели создать команду, которая смогла воплотить в жизнь то, что они планировали, отметил глава ЦСИ. "Это пример для всех тех, кто за ними встал во главе государства, как нужно быть патриотичным и на хорошем интеллектуальном уровне никому не уступать, иметь стратегическое мышление, иметь чувство огромной ответственности за все те действия, которые ты предпринимаешь, потому что все это отражается на народе, стране. Это у наших двух великих политиков было в полной мере", - подчеркнул Вячеслав Чирикба. По его мнению, феномен этих двух президентов в том, что они были очень чуткими к тому, что говорит народ. Слушайте подкаст.

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