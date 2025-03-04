https://sputnik-abkhazia.ru/20250304/fotovystavka-15-let-bez-vladislava-otkrylas-v-gosudarstvennom-muzee-boevoy-slavy--1054029548.html
Фотовыставка "15 лет без Владислава" открылась в Государственном музее Боевой Славы
Фотовыставка "15 лет без Владислава" открылась в Государственном музее Боевой Славы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 мар – Sputnik. Фотовыставка "15 лет без Владислава", посвященная памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, открылась в Государственном... 04.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-04T16:30+0300
2025-03-04T16:30+0300
2025-03-05T10:33+0300
в абхазии
абхазия
владислав ардзинба
история
музей боевой славы
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/04/1054029697_8:0:1914:1072_1920x0_80_0_0_947174403251f98ae035b361fb29af9f.jpg
СУХУМ, 4 мар – Sputnik. Фотовыставка "15 лет без Владислава", посвященная памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, открылась в Государственном музее Боевой Славы в Сухуме. В экспозиции представлена уникальная коллекция из 33 фотографий Ибрагима Чкадуа, которые были сделаны с 4 по 10 марта 2010 года при содействии благотворительного фонда первого президента. Часть фото сделаны Владимиром Поповым. Владислав Ардзинба в самые трудные времена для абхазского народа был главнокомандующим, под чьим знаменем Абхазия одержала победу, отметил вице-президент Беслан Бигвава. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин назвал Владислава Ардзинба основателем современного абхазского государства. "Под его руководством абхазский народ добыл в тяжелом бою победу. И для всех, для вас и для нас в России, Владислав Григорьевич ассоциируется с этим словом, которое вы называете Аиааира, мы называем Победой. Я хотел бы еще отметить, что Владислав Григорьевич сумел объединить всех жителей Абхазии, всех граждан Абхазии. Без этого объединения невозможна была бы победа", — сказал Шургалин.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/04/1054029697_246:0:1675:1072_1920x0_80_0_0_e9853ff953b665ccb384ba2e967212e7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, владислав ардзинба, история, музей боевой славы
абхазия, владислав ардзинба, история, музей боевой славы
Фотовыставка "15 лет без Владислава" открылась в Государственном музее Боевой Славы
16:30 04.03.2025 (обновлено: 10:33 05.03.2025)
СУХУМ, 4 мар – Sputnik. Фотовыставка "15 лет без Владислава", посвященная памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, открылась в Государственном музее Боевой Славы в Сухуме.
В экспозиции представлена уникальная коллекция из 33 фотографий Ибрагима Чкадуа, которые были сделаны с 4 по 10 марта 2010 года при содействии благотворительного фонда первого президента.
Часть фото сделаны Владимиром Поповым. Владислав Ардзинба в самые трудные времена для абхазского народа был главнокомандующим, под чьим знаменем Абхазия одержала победу, отметил вице-президент Беслан Бигвава.
"Мы можем гордиться, мы должны гордиться этим человеком. Его имя останется в веках нашего народа".
Посол России в Абхазии Михаил Шургалин назвал Владислава Ардзинба основателем современного абхазского государства.
"Под его руководством абхазский народ добыл в тяжелом бою победу. И для всех, для вас и для нас в России, Владислав Григорьевич ассоциируется с этим словом, которое вы называете Аиааира, мы называем Победой. Я хотел бы еще отметить, что Владислав Григорьевич сумел объединить всех жителей Абхазии, всех граждан Абхазии. Без этого объединения невозможна была бы победа", — сказал Шургалин.