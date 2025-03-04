https://sputnik-abkhazia.ru/20250304/fotovystavka-15-let-bez-vladislava-otkrylas-v-gosudarstvennom-muzee-boevoy-slavy--1054029548.html

Фотовыставка "15 лет без Владислава" открылась в Государственном музее Боевой Славы

Фотовыставка "15 лет без Владислава" открылась в Государственном музее Боевой Славы

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 мар – Sputnik. Фотовыставка "15 лет без Владислава", посвященная памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, открылась в Государственном... 04.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-04T16:30+0300

2025-03-04T16:30+0300

2025-03-05T10:33+0300

в абхазии

абхазия

владислав ардзинба

история

музей боевой славы

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СУХУМ, 4 мар – Sputnik. Фотовыставка "15 лет без Владислава", посвященная памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, открылась в Государственном музее Боевой Славы в Сухуме. В экспозиции представлена уникальная коллекция из 33 фотографий Ибрагима Чкадуа, которые были сделаны с 4 по 10 марта 2010 года при содействии благотворительного фонда первого президента. Часть фото сделаны Владимиром Поповым. Владислав Ардзинба в самые трудные времена для абхазского народа был главнокомандующим, под чьим знаменем Абхазия одержала победу, отметил вице-президент Беслан Бигвава. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин назвал Владислава Ардзинба основателем современного абхазского государства. "Под его руководством абхазский народ добыл в тяжелом бою победу. И для всех, для вас и для нас в России, Владислав Григорьевич ассоциируется с этим словом, которое вы называете Аиааира, мы называем Победой. Я хотел бы еще отметить, что Владислав Григорьевич сумел объединить всех жителей Абхазии, всех граждан Абхазии. Без этого объединения невозможна была бы победа", — сказал Шургалин.

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абхазия, владислав ардзинба, история, музей боевой славы