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Гражданин и начальник: Тарба о сохранении лесов Абхазии
Гражданин и начальник: Тарба о сохранении лесов Абхазии
Sputnik Абхазия
Начальник отдела лесного хозяйства Госуправления лесхоза Абхазии Лаура Тарба в интервью радио Sputnik рассказала о сохранении Пицунда-Мюссерского заповедника 04.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-04T09:57+0300
2025-03-04T09:57+0300
2025-03-04T09:57+0300
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Тарба о работе лесничества зимой
Sputnik Абхазия
Тарба о работе лесничества зимой
Леса занимают значительную территорию Абхазии. А сохранение Пицунда-Мюссерского заповедника – одна из главных задач Госуправления лесхоза. О том, какую работу проводят для поддержания леса лесничие и Госуправление, как готовятся к весне, рассказала начальник отдела лесного хозяйства Лаура Тарба. Она напомнила, что в структуру Госуправления входят семь районных лесхозов. В Пицунда-Мюссерском заповеднике наибольшее количество работников, охраной объекта занимаются 18 человек. Основная задача лесной охраны состоит в контроле за состоянием лесов, их воспроизводством. 104 человека в Абхазии насчитывает лесная охрана. "В зимнее время основная работа заключается в предгорных местах, это борьба с браконьерством – незаконной заготовкой дров, охотой", – сказала Тарба. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, леса, пицунда-мюссерский заповедник, аудио
подкасты, абхазия, леса, пицунда-мюссерский заповедник, аудио
Гражданин и начальник: Тарба о сохранении лесов Абхазии
Начальник отдела лесного хозяйства Госуправления лесхоза Абхазии Лаура Тарба в интервью радио Sputnik рассказала о сохранении Пицунда-Мюссерского заповедника
Леса занимают значительную территорию Абхазии. А сохранение Пицунда-Мюссерского заповедника – одна из главных задач Госуправления лесхоза. О том, какую работу проводят для поддержания леса лесничие и Госуправление, как готовятся к весне, рассказала начальник отдела лесного хозяйства Лаура Тарба.
Она напомнила, что в структуру Госуправления входят семь районных лесхозов. В Пицунда-Мюссерском заповеднике наибольшее количество работников, охраной объекта занимаются 18 человек. Основная задача лесной охраны состоит в контроле за состоянием лесов, их воспроизводством. 104 человека в Абхазии насчитывает лесная охрана.
"В зимнее время основная работа заключается в предгорных местах, это борьба с браконьерством – незаконной заготовкой дров, охотой", – сказала Тарба.