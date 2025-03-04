https://sputnik-abkhazia.ru/20250304/grazhdanin-i-nachalnik-tarba-o-sokhranenii-lesov-abkhazii--1054002118.html

Гражданин и начальник: Тарба о сохранении лесов Абхазии

Гражданин и начальник: Тарба о сохранении лесов Абхазии

Sputnik Абхазия

Начальник отдела лесного хозяйства Госуправления лесхоза Абхазии Лаура Тарба в интервью радио Sputnik рассказала о сохранении Пицунда-Мюссерского заповедника 04.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-04T09:57+0300

2025-03-04T09:57+0300

2025-03-04T09:57+0300

радио

подкасты

абхазия

леса

пицунда-мюссерский заповедник

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/03/1054002318_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_99333a6ae05c87157fa53513601a143c.jpg

Тарба о работе лесничества зимой Sputnik Абхазия Тарба о работе лесничества зимой

Леса занимают значительную территорию Абхазии. А сохранение Пицунда-Мюссерского заповедника – одна из главных задач Госуправления лесхоза. О том, какую работу проводят для поддержания леса лесничие и Госуправление, как готовятся к весне, рассказала начальник отдела лесного хозяйства Лаура Тарба. Она напомнила, что в структуру Госуправления входят семь районных лесхозов. В Пицунда-Мюссерском заповеднике наибольшее количество работников, охраной объекта занимаются 18 человек. Основная задача лесной охраны состоит в контроле за состоянием лесов, их воспроизводством. 104 человека в Абхазии насчитывает лесная охрана. "В зимнее время основная работа заключается в предгорных местах, это борьба с браконьерством – незаконной заготовкой дров, охотой", – сказала Тарба. Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, леса, пицунда-мюссерский заповедник, аудио