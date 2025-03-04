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Гунба отменил распоряжение о санкционировании расходов бюджетной системы
Гунба отменил распоряжение о санкционировании расходов бюджетной системы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Указом и.о. президента Абхазии Бадры Гунба отменено распоряжение и.о. премьер-министра Валерия Бганба "Об особенностях осуществления... 04.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-04T12:13+0300
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в абхазии
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министерство финансов абхазии
бадра гунба
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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Указом и.о. президента Абхазии Бадры Гунба отменено распоряжение и.о. премьер-министра Валерия Бганба "Об особенностях осуществления санкционирования расходов средств бюджетной системы Республики Абхазия". 4 февраля Валерий Бганба поручил Минфину Абхазии осуществлять санкционирование расходов бюджетной системы по согласованию с и.о. премьер-министра по нескольким направлениям. Оно должно было действовать до 31 марта и распространялось на расходы на:
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абхазия, министерство финансов абхазии, бадра гунба
абхазия, министерство финансов абхазии, бадра гунба
Гунба отменил распоряжение о санкционировании расходов бюджетной системы
СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Указом и.о. президента Абхазии Бадры Гунба отменено распоряжение и.о. премьер-министра Валерия Бганба "Об особенностях осуществления санкционирования расходов средств бюджетной системы Республики Абхазия".
4 февраля Валерий Бганба поручил Минфину Абхазии осуществлять санкционирование расходов бюджетной системы по согласованию с и.о. премьер-министра по нескольким направлениям. Оно должно было действовать до 31 марта и распространялось на расходы на:
ремонтно-восстановительные работы;
приобретение основных средств,
осуществление выплат по внешним обязательствам;
представительские расходы;
осуществление выплат по обязательствам государства по принятым судебным решениям судов Абхазии.