https://sputnik-abkhazia.ru/20250304/gunba-otmenil-rasporyazhenie-o-sanktsionirovanii-raskhodov-byudzhetnoy-sistemy-1054026912.html

Гунба отменил распоряжение о санкционировании расходов бюджетной системы

Гунба отменил распоряжение о санкционировании расходов бюджетной системы

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Указом и.о. президента Абхазии Бадры Гунба отменено распоряжение и.о. премьер-министра Валерия Бганба "Об особенностях осуществления... 04.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-04T12:13+0300

2025-03-04T12:13+0300

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в абхазии

абхазия

министерство финансов абхазии

бадра гунба

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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Указом и.о. президента Абхазии Бадры Гунба отменено распоряжение и.о. премьер-министра Валерия Бганба "Об особенностях осуществления санкционирования расходов средств бюджетной системы Республики Абхазия". 4 февраля Валерий Бганба поручил Минфину Абхазии осуществлять санкционирование расходов бюджетной системы по согласованию с и.о. премьер-министра по нескольким направлениям. Оно должно было действовать до 31 марта и распространялось на расходы на:

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абхазия, министерство финансов абхазии, бадра гунба