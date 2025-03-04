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Гунба поручил подготовиться к 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба
Гунба поручил подготовиться к 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 мар - Sputnik. И.о. главы государства Бадра Гунба поручил подготовиться к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. 04.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-04T11:10+0300
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2025-03-04T11:10+0300
в абхазии
владислав ардзинба
абхазия
бадра гунба
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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. И.о. главы государства Бадра Гунба поручил подготовиться к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Будет создана спецкомиссия для проведения памятных мероприятий. Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года.
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владислав ардзинба, абхазия, бадра гунба
владислав ардзинба, абхазия, бадра гунба
Гунба поручил подготовиться к 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба
СУХУМ, 4 мар - Sputnik. И.о. главы государства Бадра Гунба поручил подготовиться к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.
Будет создана спецкомиссия для проведения памятных мероприятий.
"Прошу немедленно приступить к разработке программы, у нас осталось очень мало времени. Это важное знаковое событие", — подчеркнул Гунба.
Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года.