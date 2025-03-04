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Гвинджия об основных тезисах пресс-конференции избранного президента Абхазии
Гвинджия об основных тезисах пресс-конференции избранного президента Абхазии
Sputnik Абхазия
Основные тезисы и задачи, прозвучавшие на пресс-конференции избранного президента Абхазии, в эфире радио Sputnik обсудили с послом по особым поручениям МИД... 04.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-04T15:40+0300
2025-03-04T15:40+0300
2025-03-04T15:46+0300
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Такие обстоятельства: Гвинджия об основных тезисах пресс-конференции избранного президента Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Гвинджия об основных тезисах пресс-конференции избранного президента Абхазии
Абхазия вступила в новый период, главой республики избран Бадра Гунба. 3 марта он провел первую пресс-конференцию в качестве избранного президента. Основные тезисы и посылы для общества, прозвучавшие на пресс-конференции, в эфире радио Sputnik обсудили с Максимом Гвинджия, послом по особым поручениям МИД Абхазии.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, президент, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, президент, аудио
Гвинджия об основных тезисах пресс-конференции избранного президента Абхазии
15:40 04.03.2025 (обновлено: 15:46 04.03.2025)
Основные тезисы и задачи, прозвучавшие на пресс-конференции избранного президента Абхазии, в эфире радио Sputnik обсудили с послом по особым поручениям МИД Абхазии Максимом Гвинджия.
Абхазия вступила в новый период, главой республики избран Бадра Гунба. 3 марта он провел первую пресс-конференцию в качестве избранного президента. Основные тезисы и посылы для общества, прозвучавшие на пресс-конференции, в эфире радио Sputnik обсудили с Максимом Гвинджия, послом по особым поручениям МИД Абхазии.