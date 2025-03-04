https://sputnik-abkhazia.ru/20250304/gvindzhiya-ob-osnovnykh-tezisakh-press-konferentsii-izbrannogo-prezidenta-abkhazii--1054028829.html

Гвинджия об основных тезисах пресс-конференции избранного президента Абхазии

Гвинджия об основных тезисах пресс-конференции избранного президента Абхазии

Sputnik Абхазия

Основные тезисы и задачи, прозвучавшие на пресс-конференции избранного президента Абхазии, в эфире радио Sputnik обсудили с послом по особым поручениям МИД... 04.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-04T15:40+0300

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Такие обстоятельства: Гвинджия об основных тезисах пресс-конференции избранного президента Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Гвинджия об основных тезисах пресс-конференции избранного президента Абхазии

Абхазия вступила в новый период, главой республики избран Бадра Гунба. 3 марта он провел первую пресс-конференцию в качестве избранного президента. Основные тезисы и посылы для общества, прозвучавшие на пресс-конференции, в эфире радио Sputnik обсудили с Максимом Гвинджия, послом по особым поручениям МИД Абхазии.Слушайте подкаст.

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