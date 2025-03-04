https://sputnik-abkhazia.ru/20250304/kontsert-abkhazskoy-i-rossiyskoy-estrady-proydet-v-sukhume-7-marta-1054030468.html

Концерт абхазской и российской эстрады пройдет в Сухуме 7 марта

Концерт абхазской и российской эстрады пройдет в Сухуме 7 марта

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Артисты абхазской и российской эстрады выступят на концерте, посвященном международному женскому дню "Вам, любимые!", 7 марта в Сухуме. 04.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-04T19:29+0300

2025-03-04T19:29+0300

2025-03-04T19:30+0300

в абхазии

абхазия

культура

сухум

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/0f/1030537197_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_79622147d1d576e9263a54514b9406cf.jpg

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Артисты абхазской и российской эстрады выступят на концерте, посвященном международному женскому дню "Вам, любимые!", 7 марта в Сухуме. Концерт проводится по инициативе Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы". Администрация Сухума окажет содействие организаторам. Начало в 17:00 на площади Свободы. Абхазию ждет три выходных дня. 8 марта в этом году выпадает на субботу, поэтому понедельник 10 марта, согласно производственному календарю, объявлен нерабочим днем.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, культура, сухум