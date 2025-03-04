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Концерт абхазской и российской эстрады пройдет в Сухуме 7 марта
Концерт абхазской и российской эстрады пройдет в Сухуме 7 марта
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Артисты абхазской и российской эстрады выступят на концерте, посвященном международному женскому дню "Вам, любимые!", 7 марта в Сухуме. 04.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-04T19:29+0300
2025-03-04T19:29+0300
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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Артисты абхазской и российской эстрады выступят на концерте, посвященном международному женскому дню "Вам, любимые!", 7 марта в Сухуме. Концерт проводится по инициативе Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы". Администрация Сухума окажет содействие организаторам. Начало в 17:00 на площади Свободы. Абхазию ждет три выходных дня. 8 марта в этом году выпадает на субботу, поэтому понедельник 10 марта, согласно производственному календарю, объявлен нерабочим днем.
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абхазия, культура, сухум
Концерт абхазской и российской эстрады пройдет в Сухуме 7 марта
19:29 04.03.2025 (обновлено: 19:30 04.03.2025)
СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Артисты абхазской и российской эстрады выступят на концерте, посвященном международному женскому дню "Вам, любимые!", 7 марта в Сухуме.
Концерт проводится по инициативе Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы". Администрация Сухума окажет содействие организаторам.
Начало в 17:00 на площади Свободы.
Абхазию ждет три выходных дня. 8 марта в этом году выпадает на субботу, поэтому понедельник 10 марта, согласно производственному календарю, объявлен нерабочим днем.