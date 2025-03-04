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Россия окажет дополнительную помощь Абхазии по увеличению объемов перетока электроэнергии
Россия окажет дополнительную помощь Абхазии по увеличению объемов перетока электроэнергии
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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Россия окажет дополнительную помощь Абхазии по увеличению объемов перетока электроэнергии в республику. 04.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-04T14:20+0300
2025-03-04T14:20+0300
2025-03-04T14:20+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
россия
энергосбережение
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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Россия окажет дополнительную помощь Абхазии по увеличению объемов перетока электроэнергии в республику.Об этом сообщил на совещании в Кабмине и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба. Он отметил, что ситуация в энергоотрасли остается сложной, в том числе из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище. Основная цель, по его словам, недопущение веерных отключений электричества. И.о. президента Бадра Гунба поручил продолжить борьбу с незаконным майнингом. "И обязательно будут определены ответственные лица, которые должны продолжить эту работу. Нам необходимо будет подготовить анализ ситуации в отрасли и исходить из того, что надо системно начинать решать проблемы, связанные с электроэнергетикой", - сказал Гунба.
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абхазия, россия, энергосбережение
абхазия, россия, энергосбережение
Россия окажет дополнительную помощь Абхазии по увеличению объемов перетока электроэнергии
СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Россия окажет дополнительную помощь Абхазии по увеличению объемов перетока электроэнергии в республику.
Об этом сообщил на совещании в Кабмине и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.
Он отметил, что ситуация в энергоотрасли остается сложной, в том числе из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище.
Основная цель, по его словам, недопущение веерных отключений электричества.
"То есть сегодня мы можем говорить о том, что предпринятые шаги и меры позволят нам также идти в том же режиме без веерных отключений", - отметил Нанба.
И.о. президента Бадра Гунба поручил продолжить борьбу с незаконным майнингом.
"И обязательно будут определены ответственные лица, которые должны продолжить эту работу. Нам необходимо будет подготовить анализ ситуации в отрасли и исходить из того, что надо системно начинать решать проблемы, связанные с электроэнергетикой", - сказал Гунба.