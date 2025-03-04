https://sputnik-abkhazia.ru/20250304/rossiya-okazhet-dopolnitelnuyu-pomosch-abkhazii-po-uvelicheniyu-obemov-peretoka-elektroenergii-1054028053.html

Россия окажет дополнительную помощь Абхазии по увеличению объемов перетока электроэнергии

Россия окажет дополнительную помощь Абхазии по увеличению объемов перетока электроэнергии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Россия окажет дополнительную помощь Абхазии по увеличению объемов перетока электроэнергии в республику. 04.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-04T14:20+0300

2025-03-04T14:20+0300

2025-03-04T14:20+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

россия

энергосбережение

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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Россия окажет дополнительную помощь Абхазии по увеличению объемов перетока электроэнергии в республику.Об этом сообщил на совещании в Кабмине и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба. Он отметил, что ситуация в энергоотрасли остается сложной, в том числе из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище. Основная цель, по его словам, недопущение веерных отключений электричества. И.о. президента Бадра Гунба поручил продолжить борьбу с незаконным майнингом. "И обязательно будут определены ответственные лица, которые должны продолжить эту работу. Нам необходимо будет подготовить анализ ситуации в отрасли и исходить из того, что надо системно начинать решать проблемы, связанные с электроэнергетикой", - сказал Гунба.

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абхазия, россия, энергосбережение