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https://sputnik-abkhazia.ru/20250304/vladislav-ardzinba---istorik-i-politik-izmenivshiy-khod-istorii-abkhazii-1054025443.html
Владислав Ардзинба - историк и политик, изменивший ход истории Абхазии
Владислав Ардзинба - историк и политик, изменивший ход истории Абхазии
Sputnik Абхазия
4 марта 2010 года, первый президент Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзинба ушел из жизни после продолжительной и тяжелой болезни. 04.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-04T08:44+0300
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Владислав Ардзинба пришел в политику из науки. Он был крупным ученым-историком, специалистом по мифологии, культуре и истории древних народов Малой Азии, хеттологом международного уровня. Важное место в его научной деятельности занимали исследования абхазо-адыгских нартских сказаний.В 1989 году Владислава Ардзинба избрали народным депутатом СССР и депутатом Верховного Совета СССР, где он провел огромную работу, направленную на повышение статуса автономных республик. В годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Владислав Ардзинба стал председателем Государственного комитета обороны и возглавил национально-освободительную борьбу, в которой народ Абхазии одержал победу. 26 ноября 1994 года Владислав Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 года его всенародно избрали на второй президентский срок.
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абхазия, владислав ардзинба, фото , мультимедиа, фото
абхазия, владислав ардзинба, фото , мультимедиа, фото

Владислав Ардзинба - историк и политик, изменивший ход истории Абхазии

08:44 04.03.2025 (обновлено: 08:45 04.03.2025)
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4 марта 2010 года, первый президент Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзинба ушел из жизни после продолжительной и тяжелой болезни.
Владислав Ардзинба пришел в политику из науки. Он был крупным ученым-историком, специалистом по мифологии, культуре и истории древних народов Малой Азии, хеттологом международного уровня. Важное место в его научной деятельности занимали исследования абхазо-адыгских нартских сказаний.
В 1989 году Владислава Ардзинба избрали народным депутатом СССР и депутатом Верховного Совета СССР, где он провел огромную работу, направленную на повышение статуса автономных республик. В годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Владислав Ардзинба стал председателем Государственного комитета обороны и возглавил национально-освободительную борьбу, в которой народ Абхазии одержал победу. 26 ноября 1994 года Владислав Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 года его всенародно избрали на второй президентский срок.
© Foto / фотоальбом им. Владислава Ардзинба

На фото: Владислав Ардзинба на площади Свободы во время празднования пятилетия победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов.

На фото: Владислав Ардзинба на площади Свободы во время празднования пятилетия победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов. - Sputnik Абхазия
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© Foto / фотоальбом им. Владислава Ардзинба

На фото: Владислав Ардзинба на площади Свободы во время празднования пятилетия победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов.

© Foto / официальный сайт В.Г. Ардзинба

Владислав Ардзинба на переговорах в Нью-Йорке в 1995 году.

Владислав Ардзинба на переговорах в Нью-Йорке в 1995 году. - Sputnik Абхазия
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© Foto / официальный сайт В.Г. Ардзинба

Владислав Ардзинба на переговорах в Нью-Йорке в 1995 году.

© Foto / официальный сайт В.Г. Ардзинба

Владислав Ардзинба и личный представитель Генерального секретаря ООН Ливиу Бота.

Владислав Ардзинба и личный представитель Генерального секретаря ООН Ливиу Бота. - Sputnik Абхазия
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© Foto / официальный сайт В.Г. Ардзинба

Владислав Ардзинба и личный представитель Генерального секретаря ООН Ливиу Бота.

© Foto / официальный сайт В.Г. Ардзинба

Первый президент Абхазии с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Первый президент Абхазии с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. - Sputnik Абхазия
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© Foto / официальный сайт В.Г. Ардзинба

Первый президент Абхазии с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

© Foto / официальный сайт В.Г. Ардзинба

Президент Абхазии на церемонии возложения цветов в парке Боевой Славы 30 сентября 1997 года.

Президент Абхазии на церемонии возложения цветов в парке Боевой Славы 30 сентября 1997 года. - Sputnik Абхазия
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© Foto / официальный сайт В.Г. Ардзинба

Президент Абхазии на церемонии возложения цветов в парке Боевой Славы 30 сентября 1997 года.

© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

"У него еще есть огромный потенциал нереализованных возможностей. Он молод, энергичен и с ним очень правильно свое будущее связывает народ Абхазии" - Аслан Джаримов о Владиславе Ардзинба.

На фото: первый президент Абхазии Владислав Ардзинба и первый президент Республики Адыгея Аслан Джаримов.

&quot;У него еще есть огромный потенциал нереализованных возможностей. Он молод, энергичен и с ним очень правильно свое будущее связывает народ Абхазии&quot; - Аслан Джаримов о Владиславе Ардзинба.На фото: первый президент Абхазии Владислав Ардзинба и первый президент Республики Адыгея Аслан Джаримов. - Sputnik Абхазия
6/11
© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

"У него еще есть огромный потенциал нереализованных возможностей. Он молод, энергичен и с ним очень правильно свое будущее связывает народ Абхазии" - Аслан Джаримов о Владиславе Ардзинба.

На фото: первый президент Абхазии Владислав Ардзинба и первый президент Республики Адыгея Аслан Джаримов.

© Foto / официальный сайт В.Г. Ардзинба

На встрече с президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе в Тбилиси 14 августа 1997 года.

На встрече с президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе в Тбилиси 14 августа 1997 года. - Sputnik Абхазия
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© Foto / официальный сайт В.Г. Ардзинба

На встрече с президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе в Тбилиси 14 августа 1997 года.

© Foto / официальный сайт В.Г. Ардзинба

Президент Абхазии после переговоров в Женеве в ноябре 1997 года.

Президент Абхазии после переговоров в Женеве в ноябре 1997 года. - Sputnik Абхазия
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© Foto / официальный сайт В.Г. Ардзинба

Президент Абхазии после переговоров в Женеве в ноябре 1997 года.

© Foto / официальный сайт В.Г. Ардзинба  / Перейти в фотобанк

"Смысл моего президентства — в ответственности перед народом" - Владислав Ардзинба.

&quot;Смысл моего президентства — в ответственности перед народом&quot; - Владислав Ардзинба. - Sputnik Абхазия
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© Foto / официальный сайт В.Г. Ардзинба
/
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"Смысл моего президентства — в ответственности перед народом" - Владислав Ардзинба.

© Foto / официальный сайт В.Г. Ардзинба

Владислав Ардзинба с генералом Султаном Сосналиевым после вручения ему ордена "Ахьдз-апша" I степени в 2003 году.

Владислав Ардзинба с генералом Султаном Сосналиевым после вручения ему ордена &quot;Ахьдз-апша&quot; I степени в 2003 году. - Sputnik Абхазия
10/11
© Foto / официальный сайт В.Г. Ардзинба

Владислав Ардзинба с генералом Султаном Сосналиевым после вручения ему ордена "Ахьдз-апша" I степени в 2003 году.

© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Владислав Ардзинба с супругой Светланой Джергения и дочерью Мадиной.

Владислав Ардзинба с супругой Светланой Джергения и дочерью Мадиной. - Sputnik Абхазия
11/11
© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Владислав Ардзинба с супругой Светланой Джергения и дочерью Мадиной.

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