https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/issledovanie-abkhazskaya-molodezh-vosprinimaet-rossiyu-kak-druga-i-ravnogo-partnera-1054032272.html

Исследование: абхазская молодежь воспринимает Россию как друга и равного партнера

Исследование: абхазская молодежь воспринимает Россию как друга и равного партнера

Sputnik Абхазия

СУХХУМ, 5 мар – Sputnik. Абхазская молодежь воспринимает Россию как друга, равного партнера, международного лидера и считает взаимодействие с РФ благоприятным... 05.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-05T11:45+0300

2025-03-05T11:45+0300

2025-03-05T11:56+0300

в абхазии

абхазия

россия

исследования

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/13/1045357122_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_962467c8a05d51eba59d28deb5a63200.jpg

СУХХУМ, 5 мар – Sputnik. Абхазская молодежь воспринимает Россию как друга, равного партнера, международного лидера и считает взаимодействие с РФ благоприятным направлением для республики. Центр развития гуманитарных технологий "НОВАЯ ЭРА" в рамках госзадания Министерства науки России "Умная цивилизация" провел исследование. Респондентам предложили оценить с использованием ассоциаций нынешние отношения между Россией и Абхазией. "Дружба", "надежда" и "безопасность" стали ключевыми тегами настоящего. При описании идеального образа будущего лидируют: "стабильность", "поддержка", "взаимопонимание", "уважение", "надежда", "дружба", "единство", "уверенность". Наиболее предпочтительными сферами развития сотрудничества называли спорт, молодежную политику и образование.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, исследования