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Исследование: абхазская молодежь воспринимает Россию как друга и равного партнера
Исследование: абхазская молодежь воспринимает Россию как друга и равного партнера
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СУХХУМ, 5 мар – Sputnik. Абхазская молодежь воспринимает Россию как друга, равного партнера, международного лидера и считает взаимодействие с РФ благоприятным... 05.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-05T11:45+0300
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СУХХУМ, 5 мар – Sputnik. Абхазская молодежь воспринимает Россию как друга, равного партнера, международного лидера и считает взаимодействие с РФ благоприятным направлением для республики. Центр развития гуманитарных технологий "НОВАЯ ЭРА" в рамках госзадания Министерства науки России "Умная цивилизация" провел исследование. Респондентам предложили оценить с использованием ассоциаций нынешние отношения между Россией и Абхазией. "Дружба", "надежда" и "безопасность" стали ключевыми тегами настоящего. При описании идеального образа будущего лидируют: "стабильность", "поддержка", "взаимопонимание", "уважение", "надежда", "дружба", "единство", "уверенность". Наиболее предпочтительными сферами развития сотрудничества называли спорт, молодежную политику и образование.
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абхазия, россия, исследования
абхазия, россия, исследования
Исследование: абхазская молодежь воспринимает Россию как друга и равного партнера
11:45 05.03.2025 (обновлено: 11:56 05.03.2025)
СУХХУМ, 5 мар – Sputnik. Абхазская молодежь воспринимает Россию как друга, равного партнера, международного лидера и считает взаимодействие с РФ благоприятным направлением для республики.
Центр развития гуманитарных технологий "НОВАЯ ЭРА" в рамках госзадания Министерства науки России "Умная цивилизация" провел исследование
.
Респондентам предложили оценить с использованием ассоциаций нынешние отношения между Россией и Абхазией. "Дружба", "надежда" и "безопасность" стали ключевыми тегами настоящего. При описании идеального образа будущего лидируют: "стабильность", "поддержка", "взаимопонимание", "уважение", "надежда", "дружба", "единство", "уверенность".
Наиболее предпочтительными сферами развития сотрудничества называли спорт, молодежную политику и образование.