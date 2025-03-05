https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/kiut-napavshie-na-izbiratelnyy-uchastok-v-abkhazii-khoteli-sorvat-vybory-prezidenta--1054036801.html

Киут: напавшие на избирательный участок в Абхазии хотели сорвать выборы президента

Киут: напавшие на избирательный участок в Абхазии хотели сорвать выборы президента

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 мар – Sputnik. И.о. министра внутренних дел Роберт Киут прокомментировал действия сотрудников милиции, пытавшихся задержать на посту "Мюссера"... 05.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-05T17:48+0300

2025-03-05T17:48+0300

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СУХУМ, 5 мар – Sputnik. И.о. министра внутренних дел Роберт Киут прокомментировал действия сотрудников милиции, пытавшихся задержать на посту "Мюссера" преступников, совершивших 1 марта нападение на избирательный участок в Цандрыпше. Группа вооруженных людей ворвалась в помещение для голосования, угрожали, открыли стрельбу, уточнил Киут в интервью "Апсны.Иахьа". По его словам, преступники скрылись с места и направились в сторону Гудауты, где их пытались остановить сотрудники КПП. Уже на посту в Мюссере их ожидал усиленный состав милиционеров. После предупреждений и требований остановиться силовики совершили предупредительные выстрелы. Он подчеркнул, что преступники пытались сорвать выборы и дестабилизировать обстановку в стране. "В этой связи я обязательно хочу подчеркнуть, что милиция была и остается вне политики. Любые попытки навешивать ярлыки на наших сотрудников считаю вредными для всего общества, для полноценного развития нашей страны". Киут также сообщил, что один из преследуемых находился в розыске, ранее он уже применял оружие в отношении сотрудника милиции.

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