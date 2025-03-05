https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/kiut-napavshie-na-izbiratelnyy-uchastok-v-abkhazii-khoteli-sorvat-vybory-prezidenta--1054036801.html
Киут: напавшие на избирательный участок в Абхазии хотели сорвать выборы президента
Киут: напавшие на избирательный участок в Абхазии хотели сорвать выборы президента
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 мар – Sputnik. И.о. министра внутренних дел Роберт Киут прокомментировал действия сотрудников милиции, пытавшихся задержать на посту "Мюссера"... 05.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-05T17:48+0300
2025-03-05T17:48+0300
2025-03-05T18:09+0300
в абхазии
абхазия
мвд абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1b/1047150222_0:44:1620:955_1920x0_80_0_0_d4ab1f6c5b1e5d48d5882ce1bf1a6198.jpg
СУХУМ, 5 мар – Sputnik. И.о. министра внутренних дел Роберт Киут прокомментировал действия сотрудников милиции, пытавшихся задержать на посту "Мюссера" преступников, совершивших 1 марта нападение на избирательный участок в Цандрыпше. Группа вооруженных людей ворвалась в помещение для голосования, угрожали, открыли стрельбу, уточнил Киут в интервью "Апсны.Иахьа". По его словам, преступники скрылись с места и направились в сторону Гудауты, где их пытались остановить сотрудники КПП. Уже на посту в Мюссере их ожидал усиленный состав милиционеров. После предупреждений и требований остановиться силовики совершили предупредительные выстрелы. Он подчеркнул, что преступники пытались сорвать выборы и дестабилизировать обстановку в стране. "В этой связи я обязательно хочу подчеркнуть, что милиция была и остается вне политики. Любые попытки навешивать ярлыки на наших сотрудников считаю вредными для всего общества, для полноценного развития нашей страны". Киут также сообщил, что один из преследуемых находился в розыске, ранее он уже применял оружие в отношении сотрудника милиции.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1b/1047150222_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_e0dfe74f1cd2800d5b29995467a8739f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, мвд абхазии
СУХУМ, 5 мар – Sputnik. И.о. министра внутренних дел Роберт Киут прокомментировал действия сотрудников милиции, пытавшихся задержать на посту "Мюссера" преступников, совершивших 1 марта нападение на избирательный участок в Цандрыпше.
Группа вооруженных людей ворвалась в помещение для голосования, угрожали, открыли стрельбу, уточнил Киут в интервью "Апсны.Иахьа".
По его словам, преступники скрылись с места и направились в сторону Гудауты, где их пытались остановить сотрудники КПП. Уже на посту в Мюссере их ожидал усиленный состав милиционеров. После предупреждений и требований остановиться силовики совершили предупредительные выстрелы.
"Сотрудники действовали согласно закону о милиции, который четко регламентирует действия в случае угрозы жизни", – отметил Киут.
Он подчеркнул, что преступники пытались сорвать выборы и дестабилизировать обстановку в стране.
"В этой связи я обязательно хочу подчеркнуть, что милиция была и остается вне политики. Любые попытки навешивать ярлыки на наших сотрудников считаю вредными для всего общества, для полноценного развития нашей страны".
Киут также сообщил, что один из преследуемых находился в розыске, ранее он уже применял оружие в отношении сотрудника милиции.