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Клишин о проекте "Лига спикеров": объединяем молодежь вокруг России

Клишин о проекте "Лига спикеров": объединяем молодежь вокруг России

Sputnik Абхазия

Московский дом соотечественника реализовывает проект "Лига спикеров" для поддержки молодых соотечественников, проживающих за рубежом, и развития их навыков в... 05.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-05T16:00+0300

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Взаимный интерес: Клишин об участии Абхазии в проекте "Лига спикеров" Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Клишин об участии Абхазии в проекте "Лига спикеров"

Московский дом соотечественника реализовывает проект "Лига спикеров" для поддержки молодых соотечественников, проживающих за рубежом, и развития их навыков в области ораторского искусства, коммуникации и продвижения русской культуры и языка. Участвовать в проекте может и молодежь Абхазии. Начальник управления интеграцией молодежных инициатив Михаил Клишин в эфире радио Sputnik рассказал о проекте.Проект "Лига cпикеров" – это ежегодный проект Московского Дома соотечественника для русскоязычной молодежи, проживающей за рубежом. Проект направлен на развитие навыков ораторского искусства."Мы консолидируем молодежь, объединяем ее вокруг России, нашей истории, культуры и языка и стараемся быть полезными нашим соотечественникам, стараемся им дать важные для их повседневной жизни, для будущей работы, для учебы навыки, в том числе навыки публичных выступлений, которые, конечно, очень часто применяются молодежью. Проект довольно большой, он проходит несколько месяцев. Это серия онлайн мастер-классов, серия очных мероприятий. В этом году для финалистов проекта мы выбрали Узбекистан. Финал проекта будет проходить в Узбекистане. В прошлом году проект проходил в Кыргызстане. Каждый год мы в разных точках нашей планеты молодежь собираем", – сказал Клишин.Слушайте подкаст.

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