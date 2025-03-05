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Минпрос Абхазии и российский Фонд президентских грантов запустят грантовый конкурс
Минпрос Абхазии и российский Фонд президентских грантов запустят грантовый конкурс
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СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Минпрос Абхазии совместно с российским Фондом президентских грантов запустит грантовый конкурс, сообщил в интервью пресс-центру... 05.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Минпрос Абхазии совместно с российским Фондом президентских грантов запустит грантовый конкурс, сообщил в интервью пресс-центру Минпроса РФ и.о. министра просвещения Инал Габлия. Министр просвещения Республики Абхазия Инал Габлия и глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подписали меморандум о взаимодействии, а также утвердили совместный план мероприятий на 2025 год.
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абхазия, россия, образование
Минпрос Абхазии и российский Фонд президентских грантов запустят грантовый конкурс
СУХУМ, 5 мар – Sputnik.
Минпрос Абхазии совместно с российским Фондом президентских грантов запустит грантовый конкурс, сообщил в интервью
пресс-центру Минпроса РФ и.о. министра просвещения Инал Габлия.
Он уточнил, что речь идет о возможности открытия в абхазских школах классов робототехники и по разработке беспилотников, кабинетов для научно-естественного направления, а также создания среды для цифрового творчества.
Министр просвещения Республики Абхазия Инал Габлия и глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подписали меморандум о взаимодействии, а также утвердили совместный план мероприятий на 2025 год.