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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/minpros-abkhazii-i-rossiyskiy-fond-prezidentskikh-grantov-zapustyat-grantovyy-konkurs-1054032567.html
Минпрос Абхазии и российский Фонд президентских грантов запустят грантовый конкурс
Минпрос Абхазии и российский Фонд президентских грантов запустят грантовый конкурс
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Минпрос Абхазии совместно с российским Фондом президентских грантов запустит грантовый конкурс, сообщил в интервью пресс-центру... 05.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Минпрос Абхазии совместно с российским Фондом президентских грантов запустит грантовый конкурс, сообщил в интервью пресс-центру Минпроса РФ и.о. министра просвещения Инал Габлия. Министр просвещения Республики Абхазия Инал Габлия и глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подписали меморандум о взаимодействии, а также утвердили совместный план мероприятий на 2025 год.
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абхазия, россия, образование
абхазия, россия, образование

Минпрос Абхазии и российский Фонд президентских грантов запустят грантовый конкурс

12:00 05.03.2025
© SputnikКомпьютерный класс открыли в сухумском лицей-интернат
Компьютерный класс открыли в сухумском лицей-интернат - Sputnik Абхазия, 1920, 05.03.2025
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СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Минпрос Абхазии совместно с российским Фондом президентских грантов запустит грантовый конкурс, сообщил в интервью пресс-центру Минпроса РФ и.о. министра просвещения Инал Габлия.
Он уточнил, что речь идет о возможности открытия в абхазских школах классов робототехники и по разработке беспилотников, кабинетов для научно-естественного направления, а также создания среды для цифрового творчества.
Министр просвещения Республики Абхазия Инал Габлия и глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подписали меморандум о взаимодействии, а также утвердили совместный план мероприятий на 2025 год.
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