https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/posrednik-gulariya-o-vyplatakh-pensionnogo-fonda-abkhazii--1054035431.html
Посредник: Гулария о выплатах Пенсионного фонда Абхазии
Посредник: Гулария о выплатах Пенсионного фонда Абхазии
Sputnik Абхазия
Работа Пенсионного фонда Абхазии, некоторые итоги его деятельности в 2024 году, задачи, которые сегодня стоят перед фондом, об этом в эфире радио Sputnik... 05.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-05T18:05+0300
2025-03-05T18:05+0300
2025-03-05T18:05+0300
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Посредник: Гулария о выплатах пенсионного фонда Абхазии
Sputnik Абхазия
Посредник: Гулария о выплатах пенсионного фонда Абхазии
Ежемесячно фонд производит выплаты по пенсиям, пособиям и доплатам в установленном порядке, без каких-либо отставаний, сказал Гулария в беседе на радио.Мы по каждому району получаем расчет заявки от городов и районов нашей республики. И мы, начиная с 18 числа, буквально в течение недели, к 22-23 числу мы заканчиваем полностью финансирование. Мы в два этапа финансируем. Никаких проблем, люди у нас уже привыкли, знают, когда будут получать ежемесячно. Вопросов нет, люди получают свои выплаты в установленном порядке и в нужное время."Мы сумели увеличить выплаты ветеранам Отечественной войны народной Абхазии минимум на 2000 рублей. Всем категориям увеличили. Тем гражданам нашей республики, которые не получают российские пенсии, мы сумели увеличить на 1000 рублей. Выплаты идут с июля месяца", – сказал Гулария.Слушайте подкаст.
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подкасты, пенсии, выплаты, пенсионный фонд абхазии, аудио
подкасты, пенсии, выплаты, пенсионный фонд абхазии, аудио
Посредник: Гулария о выплатах Пенсионного фонда Абхазии
Работа Пенсионного фонда Абхазии, некоторые итоги его деятельности в 2024 году, задачи, которые сегодня стоят перед фондом, об этом в эфире радио Sputnik рассказал председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария.
Ежемесячно фонд производит выплаты по пенсиям, пособиям и доплатам в установленном порядке, без каких-либо отставаний, сказал Гулария в беседе на радио.
Мы по каждому району получаем расчет заявки от городов и районов нашей республики. И мы, начиная с 18 числа, буквально в течение недели, к 22-23 числу мы заканчиваем полностью финансирование. Мы в два этапа финансируем. Никаких проблем, люди у нас уже привыкли, знают, когда будут получать ежемесячно. Вопросов нет, люди получают свои выплаты в установленном порядке и в нужное время.
"Мы сумели увеличить выплаты ветеранам Отечественной войны народной Абхазии минимум на 2000 рублей. Всем категориям увеличили. Тем гражданам нашей республики, которые не получают российские пенсии, мы сумели увеличить на 1000 рублей. Выплаты идут с июля месяца", – сказал Гулария.