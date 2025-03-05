https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/rekonstruktsiya-puteprovoda-na-obkhode-adlera-vypolnena-na-50-1054037373.html
Реконструкция путепровода на обходе Адлера выполнена на 50%
Реконструкция путепровода на обходе Адлера выполнена на 50%
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Реконструкция путепровода на обходе Адлера выполнена на 50%. 05.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-05T19:00+0300
2025-03-05T19:00+0300
2025-03-05T19:00+0300
адлер
россия
дорога
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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Реконструкция путепровода на обходе Адлера выполнена на 50%. Работы, начатые в ноябре 2024 года, продолжаются. К началу курортного сезона путепровод будет доступен для движения в обе стороны.Обход Адлера соединит поселок Кудепста с селом Высоким и станет частью масштабного дорожного проекта от М-4 до Сочи протяженностью порядка 10 километров. Планируется, что автомагистральсократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза.
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адлер, россия, дорога
Реконструкция путепровода на обходе Адлера выполнена на 50%
СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Реконструкция путепровода на обходе Адлера выполнена на 50%.
Работы, начатые в ноябре 2024 года, продолжаются. К началу курортного сезона путепровод будет доступен для движения в обе стороны.
Сейчас ремонтники переносят секции на временные опоры и крепят металлические консоли. Во втором квартале начнется укладка дорожного покрытия с использованием инновационной технологии асфальтобетона, устойчивого к перепадам температур и нагрузкам.
Обход Адлера соединит поселок Кудепста с селом Высоким и станет частью масштабного дорожного проекта от М-4 до Сочи протяженностью порядка 10 километров.
Планируется, что автомагистральсократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза.