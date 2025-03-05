https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/rekonstruktsiya-puteprovoda-na-obkhode-adlera-vypolnena-na-50-1054037373.html

Реконструкция путепровода на обходе Адлера выполнена на 50%

Реконструкция путепровода на обходе Адлера выполнена на 50%

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Реконструкция путепровода на обходе Адлера выполнена на 50%. 05.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-05T19:00+0300

2025-03-05T19:00+0300

2025-03-05T19:00+0300

адлер

россия

дорога

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/1d/1053542318_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_cf2456e866574e8ac4bd39a0161ef9e7.jpg

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Реконструкция путепровода на обходе Адлера выполнена на 50%. Работы, начатые в ноябре 2024 года, продолжаются. К началу курортного сезона путепровод будет доступен для движения в обе стороны.Обход Адлера соединит поселок Кудепста с селом Высоким и станет частью масштабного дорожного проекта от М-4 до Сочи протяженностью порядка 10 километров. Планируется, что автомагистральсократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза.

адлер

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

адлер, россия, дорога