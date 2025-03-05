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Российские специалисты приступили к восстановлению фасада многоквартирного дома в Сухуме
Российские специалисты приступили к восстановлению фасада многоквартирного дома в Сухуме
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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Российские специалисты приступили к восстановлению фасада многоквартирного дома на улице Эшба в Сухуме по договоренности администрации... 05.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-05T14:00+0300
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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Российские специалисты приступили к восстановлению фасада многоквартирного дома на улице Эшба в Сухуме по договоренности администрации столицы с Правительством Москвы. Техника и оборудование, задействованные в работах, будут переданы абхазской стороне. Ремонт ведется по современным технологиям с применением полимерно-цементных смесей, отметил замдиректора фонда капитального ремонта Москвы Сергей Ушаков. Основная задача заключается в обучении местных специалистов, добавил он. По словам директора "Горстройпроекта" Астамура Пипия, обмен опытом крайне важен. После отъезда российских специалистов, работники столичной администрации планируют продолжить работу на улице Когония, а затем переместиться в Новый район.
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Российские специалисты приступили к восстановлению фасада многоквартирного дома в Сухуме
14:00 05.03.2025 (обновлено: 17:47 05.03.2025)
СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Российские специалисты приступили к восстановлению фасада многоквартирного дома на улице Эшба в Сухуме по договоренности администрации столицы с Правительством Москвы.
Техника и оборудование, задействованные в работах, будут переданы абхазской стороне.
Ремонт ведется по современным технологиям с применением полимерно-цементных смесей, отметил замдиректора фонда капитального ремонта Москвы Сергей Ушаков. Основная задача заключается в обучении местных специалистов, добавил он.
"Специалисты, работающие под ведомством администрации города Сухум, полностью освоят все технологии и регламенты капитального ремонта, они, безусловно, смогут самостоятельно проводить капитальные ремонты домов", — подчеркнул Ушаков.
По словам директора "Горстройпроекта" Астамура Пипия, обмен опытом крайне важен.
После отъезда российских специалистов, работники столичной администрации планируют продолжить работу на улице Когония, а затем переместиться в Новый район.