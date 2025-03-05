https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/rossiyskie-spetsialisty-pristupili-k-vosstanovleniyu-fasada-mnogokvartirnogo-doma-v-sukhume-1054036015.html

Российские специалисты приступили к восстановлению фасада многоквартирного дома в Сухуме

Российские специалисты приступили к восстановлению фасада многоквартирного дома в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Российские специалисты приступили к восстановлению фасада многоквартирного дома на улице Эшба в Сухуме по договоренности администрации... 05.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-05T14:00+0300

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2025-03-05T17:47+0300

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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Российские специалисты приступили к восстановлению фасада многоквартирного дома на улице Эшба в Сухуме по договоренности администрации столицы с Правительством Москвы. Техника и оборудование, задействованные в работах, будут переданы абхазской стороне. Ремонт ведется по современным технологиям с применением полимерно-цементных смесей, отметил замдиректора фонда капитального ремонта Москвы Сергей Ушаков. Основная задача заключается в обучении местных специалистов, добавил он. По словам директора "Горстройпроекта" Астамура Пипия, обмен опытом крайне важен. После отъезда российских специалистов, работники столичной администрации планируют продолжить работу на улице Когония, а затем переместиться в Новый район.

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