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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-privolnoe-na-yuzhno-donetskom-napravlenii-1054034336.html
Российские военные освободили населенный пункт Привольное на Южно-Донецком направлении
Российские военные освободили населенный пункт Привольное на Южно-Донецком направлении
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Привольное на Южно-Донецком направлении ДНР, сообщило Минобороны РФ. 05.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Привольное на Южно-Донецком направлении ДНР, сообщило Минобороны РФ.Сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Российские военные освободили населенный пункт Привольное на Южно-Донецком направлении

14:57 05.03.2025 (обновлено: 15:26 05.03.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 05.03.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Привольное на Южно-Донецком направлении ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ, штабу националистического формирования "Кракен", а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 150 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 45318 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 21989 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22286 орудий полевой артиллерии и минометов, 32455 единиц специальной военной автомобильной техники.
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