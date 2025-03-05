Российские военные освободили населенный пункт Привольное на Южно-Донецком направлении
14:57 05.03.2025 (обновлено: 15:26 05.03.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
© Sputnik / Станислав Красильников/
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СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Привольное на Южно-Донецком направлении ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ, штабу националистического формирования "Кракен", а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 150 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 45318 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 21989 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22286 орудий полевой артиллерии и минометов, 32455 единиц специальной военной автомобильной техники.