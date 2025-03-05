https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/sobstvennye-dokhody-gosbyudzheta-abkhazii-v-2024-godu-sostavili-12-milliardov-rubley-1054036583.html

Собственные доходы госбюджета Абхазии в 2024 году составили 12 миллиардов рублей

Собственные доходы госбюджета Абхазии в 2024 году составили 12 миллиардов рублей

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Двенадцать миллиардов рублей — собственные доходы госбюджета Абхазии в 2024 году при плане в 10 миллиардов, сообщил и.о... 05.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-05T16:00+0300

2025-03-05T16:00+0300

2025-03-05T17:43+0300

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бюджет

финансы

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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Двенадцать миллиардов рублей — собственные доходы госбюджета Абхазии в 2024 году при плане в 10 миллиардов, сообщил и.о. премьер-министра Владимир Делба. Делба добавил, что за предыдущие годы были увеличены в несколько раз расходы социального характера: на поддержу отдельных отраслей экономики и колоссальные ресурсы на энергоотрасль.

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