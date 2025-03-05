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Собственные доходы госбюджета Абхазии в 2024 году составили 12 миллиардов рублей
Собственные доходы госбюджета Абхазии в 2024 году составили 12 миллиардов рублей
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Двенадцать миллиардов рублей — собственные доходы госбюджета Абхазии в 2024 году при плане в 10 миллиардов, сообщил и.о... 05.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Двенадцать миллиардов рублей — собственные доходы госбюджета Абхазии в 2024 году при плане в 10 миллиардов, сообщил и.о. премьер-министра Владимир Делба. Делба добавил, что за предыдущие годы были увеличены в несколько раз расходы социального характера: на поддержу отдельных отраслей экономики и колоссальные ресурсы на энергоотрасль.
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Собственные доходы госбюджета Абхазии в 2024 году составили 12 миллиардов рублей
16:00 05.03.2025 (обновлено: 17:43 05.03.2025)
СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Двенадцать миллиардов рублей — собственные доходы госбюджета Абхазии в 2024 году при плане в 10 миллиардов, сообщил и.о. премьер-министра Владимир Делба.
"В последние годы устойчивая тенденция намечена поступательная по росту собственных доходов. Соответственно, мы в динамике видим и увеличение расходов", — отметил он в интервью Абхазскому телевидению.
Делба добавил, что за предыдущие годы были увеличены в несколько раз расходы социального характера: на поддержу отдельных отраслей экономики и колоссальные ресурсы на энергоотрасль.