https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/svo-obstanovka-na-pokrovskom-napravlenii-1054032386.html

СВО: обстановка на Покровском направлении

СВО: обстановка на Покровском направлении

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 05.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-05T09:00+0300

2025-03-05T09:00+0300

2025-03-05T11:54+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

нато

украина

россия

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Александр Хроленко, военный обозревательРоссийские войска уверенно владеют инициативой в зоне СВО. Успешно наступают в Донбассе. Значительными силами и средствами штурмуют город Покровск (Красноармейск) с фронта и с флангов. Под ударами российских ракет, артиллерии, авиации и БПЛА противник несет значительные потери, оставляет позиции, и отступает. Командование ВСУ считает покровский участок фронта наиболее критическим, пытается любой ценой удержать последнюю шахту с коксующимся углем – Покровскую.Российские клещи формируются (сжимаются) южнее и севернее города Покровска. Сегодня штурмовые подразделения с боями освобождают от бандеровцев село Песчаное – в пяти километрах от южной окраины Покровска. Высокая интенсивность боевых действий наблюдается близ населенных пунктов Удачное и Успеновка. Украинское командование еще пытается укрепить покровскую оборону железными клетками для людей в окопах, перебросить в город элитные части, однако военное руководство уже оставило Покровск, и руководит подчиненными из днепропетровского далека.Ранее российские войска взяли под контроль населенные пункты Даченское, Новоандреевка, и автотрассу Покровск – Курахово. Оборона противника сокрушена восточнее Мирнограда, блокирована автотрасса Покровск – Константиновка. Неслучайно военный аналитик издания BildЮлиан Репке заметил: "Нет никаких признаков того, что ранее успешная тактика фланговых обходов не приведет к успеху, и еще одному городу, снова взятому россиянами". Успешный штурм Покровска, и развитие наступления позволят российским войскам выйти на оперативный простор в Днепропетровской области, а также достичь Славянско-Краматорской агломерации, где расположен последний крупный укрепрайон ВСУ в Донбассе.Наступательная операция на Покровском направлении отличается самой высокой за время СВО концентрацией ударных БПЛА на передовой. При этом украинская военная разведка мрачно прогнозирует: российские войска с июня будут запускать одновременно по 500 дронов-камикадзе типа "Герань". В два с половиной раза больше, чем сегодня. И наверняка российские дроны станут еще "умнее".Горячая весна 2025 годаКроме Покровска, ВС России методично наносят высокоточные комбинированные удары на всю глубину оперативного тыла противника. В ночь на 4 марта российские ракеты, ударные дроны и крупнокалиберные авиабомбы с УМПК прилетели по объектам ВСУ и ВПК в городах Миргороде, Харькове, Сумах, Светловодске, Кременчуге. Склады с вооружением украинской армии взлетели на воздух в Одессе.Западные аналитики отмечают важное военное (оперативно-стратегическое) и экономическое значение Покровска для сталелитейной промышленности, энергетики, и ВВП. Открытая в 1990-м году уникальная шахта "Покровское" располагает запасами более 5 млн тонн коксующегося угля. На соседней шахте "Новогродовская" только в 2020 году добыто более 1 млн тонн угля.Временная украинская оккупация российского города Покровска позволяет киевскому режиму питать некие иллюзии о возвращении "светлого прошлого". Совершенно напрасно – российские войска наступают по всему фронту, а Западная Европа тащит бандеровскую Украину и главного "предателя еврейского народа" в такое пекло, где коксующийся уголь не понадобится. Простой пример: Киев получил еще одну партию танков из Польши – около 60 модернизированных Т-72, за три года ВСУ потеряли около 7000 танков (включая западные), то есть ежедневно сгорают в среднем шесть украинских танков. Подарок Варшавы рассчитан на десять дней боев.Если отделить жалкие поставки и пустые обещания европейских лидеров от реальности, вероятность мирного урегулирования конфликта сохраняется и зависит, прежде всего, от конструктивных переговоров США и России. Отнюдь не от количества на Украине западных "миротворцев" с боевыми барабанами.Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сегодня еще раз напомнил соседям по планете, что Россия "категорически против" присутствия иностранных войск на Украине.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, нато, украина, россия