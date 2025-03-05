https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/turbaza-ampar-o-kadrovykh-resursakh-tursfery-abkhazii--1054029636.html

Турбаза: Ампар о кадровых ресурсах турсферы Абхазии

Турбаза: Ампар о кадровых ресурсах турсферы Абхазии

Sputnik Абхазия

Доцент кафедры экономической теории АГУ Линда Ампар в эфире радио Sputnik рассказала, как в республике решаются кадровые вопросы в туристической сфере. 05.03.2025, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Ампар о кадровых ресурсах турсферы Абхазии Sputnik Абхазия Турбаза: Ампар о кадровых ресурсах турсферы Абхазии

В туристическом секторе Абхазии несколько лет существует кадровый дефицит. О причинах сложившейся ситуации, о том, как решить проблему, в эфире радио Sputnik говорили с экспертом в сфере туризма, старшим преподавателем АГУ, доцентом кафедры экономической теории Линдой Ампар.Слушайте подкаст.

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