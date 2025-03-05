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Турбаза: Ампар о кадровых ресурсах турсферы Абхазии
Турбаза: Ампар о кадровых ресурсах турсферы Абхазии
Sputnik Абхазия
Доцент кафедры экономической теории АГУ Линда Ампар в эфире радио Sputnik рассказала, как в республике решаются кадровые вопросы в туристической сфере. 05.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-05T11:31+0300
2025-03-05T11:31+0300
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Турбаза: Ампар о кадровых ресурсах турсферы Абхазии
Sputnik Абхазия
Турбаза: Ампар о кадровых ресурсах турсферы Абхазии
В туристическом секторе Абхазии несколько лет существует кадровый дефицит. О причинах сложившейся ситуации, о том, как решить проблему, в эфире радио Sputnik говорили с экспертом в сфере туризма, старшим преподавателем АГУ, доцентом кафедры экономической теории Линдой Ампар.Слушайте подкаст.
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Турбаза: Ампар о кадровых ресурсах турсферы Абхазии
11:31 05.03.2025 (обновлено: 11:55 05.03.2025)
Доцент кафедры экономической теории АГУ Линда Ампар в эфире радио Sputnik рассказала, как в республике решаются кадровые вопросы в туристической сфере.
В туристическом секторе Абхазии несколько лет существует кадровый дефицит. О причинах сложившейся ситуации, о том, как решить проблему, в эфире радио Sputnik говорили с экспертом в сфере туризма, старшим преподавателем АГУ, доцентом кафедры экономической теории Линдой Ампар.