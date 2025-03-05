https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/vladimir-putin-planiruet-vstretitsya-s-izbrannym-prezidentom-abkhazii-badroy-gunba-1054033192.html

Владимир Путин планирует встретиться с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунба

Владимир Путин планирует встретиться с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунба

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин в среду планирует встретиться в Кремле с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунба, сообщил... 05.03.2025, Sputnik Абхазия

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россия

владимир путин

бадра гунба

политика

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СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин в среду планирует встретиться в Кремле с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунба, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Бадра Гунба был избран президентом Абхазии по итогам выборов, состоявшихся 1 марта. Это первый официальный визит Гунба в Россию в качестве вновь избранного главы государства.

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абхазия, россия, владимир путин, бадра гунба, политика