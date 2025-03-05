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Владимир Путин планирует встретиться с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунба
Владимир Путин планирует встретиться с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунба
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин в среду планирует встретиться в Кремле с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунба, сообщил... 05.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин в среду планирует встретиться в Кремле с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунба, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Бадра Гунба был избран президентом Абхазии по итогам выборов, состоявшихся 1 марта. Это первый официальный визит Гунба в Россию в качестве вновь избранного главы государства.
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абхазия, россия, владимир путин, бадра гунба, политика
абхазия, россия, владимир путин, бадра гунба, политика
Владимир Путин планирует встретиться с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунба
12:28 05.03.2025 (обновлено: 12:41 05.03.2025)
СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин в среду планирует встретиться в Кремле с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунба, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Бадра Гунба был избран президентом Абхазии по итогам выборов, состоявшихся 1 марта.
Это первый официальный визит Гунба в Россию в качестве вновь избранного главы государства.