https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/vyyavleny-narusheniya-pravil-rybolovstva-v-akvatorii-ochamchyrskogo-rayona-1054036957.html

Выявлены нарушения правил рыболовства в акватории Очамчырского района

Выявлены нарушения правил рыболовства в акватории Очамчырского района

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Нарушение правил рыболовства в акватории Очамчырского района выявили в результате совместного рейда природоохранной прокуратуры... 05.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-05T18:10+0300

2025-03-05T18:10+0300

2025-03-05T18:10+0300

в абхазии

рыболовство

абхазия

очамчыра

пограничное управление фсб рф

государственный комитет абхазии по экологии и охране природы

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СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Нарушение правил рыболовства в акватории Очамчырского района выявили в результате совместного рейда природоохранной прокуратуры, Госкомитета по экологии Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике. Как рассказал заместитель прокурора Адамур Чедия, рыболовецкий сейнер выловил около пяти тонн хамсы в запретной зоне. Он добавил, что штраф составляет 50 МРОТ, это три тысячи рублей. Однако, помимо штрафа, будет взыскан ущерб, сумму определит Госкомитет по экологии. Вылов рыбы в акватории Абхазии запрещен ближе 500 метров от берега.

абхазия

очамчыра

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Sputnik Абхазия

рыболовство, абхазия, очамчыра, пограничное управление фсб рф, государственный комитет абхазии по экологии и охране природы