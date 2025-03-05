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Выявлены нарушения правил рыболовства в акватории Очамчырского района
Выявлены нарушения правил рыболовства в акватории Очамчырского района
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Нарушение правил рыболовства в акватории Очамчырского района выявили в результате совместного рейда природоохранной прокуратуры... 05.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-05T18:10+0300
2025-03-05T18:10+0300
2025-03-05T18:10+0300
в абхазии
рыболовство
абхазия
очамчыра
пограничное управление фсб рф
государственный комитет абхазии по экологии и охране природы
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СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Нарушение правил рыболовства в акватории Очамчырского района выявили в результате совместного рейда природоохранной прокуратуры, Госкомитета по экологии Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике. Как рассказал заместитель прокурора Адамур Чедия, рыболовецкий сейнер выловил около пяти тонн хамсы в запретной зоне. Он добавил, что штраф составляет 50 МРОТ, это три тысячи рублей. Однако, помимо штрафа, будет взыскан ущерб, сумму определит Госкомитет по экологии. Вылов рыбы в акватории Абхазии запрещен ближе 500 метров от берега.
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рыболовство, абхазия, очамчыра, пограничное управление фсб рф, государственный комитет абхазии по экологии и охране природы
рыболовство, абхазия, очамчыра, пограничное управление фсб рф, государственный комитет абхазии по экологии и охране природы
СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Нарушение правил рыболовства в акватории Очамчырского района выявили в результате совместного рейда природоохранной прокуратуры, Госкомитета по экологии Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике.
Как рассказал заместитель прокурора Адамур Чедия, рыболовецкий сейнер выловил около пяти тонн хамсы в запретной зоне.
"Лов произошел в запретном районе, по этому поводу российскими пограничниками был составлен протокол об административном правонарушении. В дальнейшем протокол будет передан в Госкомитет по экологии для наложения штрафных санкций", — отметил Чедия.
Он добавил, что штраф составляет 50 МРОТ, это три тысячи рублей. Однако, помимо штрафа, будет взыскан ущерб, сумму определит Госкомитет по экологии.
Вылов рыбы в акватории Абхазии запрещен ближе 500 метров от берега.