https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/bankovskie-karty-i-polozhitelnaya-dinamika-gulariya-o-pensionnykh-vyplatakh-v-abkhazii-1054041517.html

Банковские карты и положительная динамика: Гулария о пенсионных выплатах в Абхазии

Банковские карты и положительная динамика: Гулария о пенсионных выплатах в Абхазии

Sputnik Абхазия

С начала 2024 года удалось увеличить выплаты всем категориям ветеранов Отечественной войны народа Абхазии минимум на 2000 рублей, а пенсионеры, которые не... 06.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-06T15:00+0300

2025-03-06T15:00+0300

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С начала 2024 года удалось увеличить выплаты всем категориям ветеранов Отечественной войны народа Абхазии минимум на 2000 рублей, а пенсионеры, которые не получают российскую пенсию, с июля стали получать на 1000 рублей больше. Об этом в студии радио Sputnik рассказал председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария. Он напомнил, что пенсии выплачиваются за счет отчислений работающих граждан страны, и ежегодно, осенью и зимой, объемы страховых взносов незначительно, но сокращаются. На сокращение, по его словам, также повлияли политические события, которые произошли в ноябре и привели к отставке президента. Пенсионный фонд из-за этого недополучил около 150 миллионов рублей. При этом наблюдается положительная динамика по объемам поступлений в последние годы. Например, в 2020 году они составляли 829 миллионов рублей, в 2024 году – 1 миллиард 587 миллионов рублей.

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