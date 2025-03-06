https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/likhaya-sotnya-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-fevral-1054038824.html

"Лихая" сотня: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за февраль

"Лихая" сотня: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за февраль

Sputnik Абхазия

Согласно официальным данным МВД, сотрудники ГАИ Абхазии выписали 4615 штрафов за различные нарушения ПДД в феврале 2025 года. 06.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-06T09:00+0300

2025-03-06T09:00+0300

2025-03-06T09:00+0300

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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Ровно 100 случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии выявили инспекторы ГАИ на дорогах Абхазии за минувший февраль.За столицей Абхазии с 25 штрафами за езду подшофе в очередной раз расположилась Гудаута. На третьей позиции также Гагра с чертовой дюжиной штрафов за аналогичное правонарушение.Далее следует спад по количеству выписанных протоколов. На четвертой строчке Очамчыра с шестью штрафами, в Сухумском районе выписали пять "писем счастья" за месяц, в Гулрыпше – три, в Гале – два и Ткуарчале – одно.Если среди городов и районов "рокировок" не произошло в прошлом месяце, то в возрастной категории мы видим существенные изменения. "Золото" на этот раз ушло к нетрезвым автомобилистам в возрасте от 35 до 40 лет – их в феврале было 22 человека. "Серебро" досталось тем, кому от 30 до 35 лет – 20 штрафов, "бронзу" забрали водители "навеселе" в возрасте от 40 до 45 лет, которые в январе возглавляли эту таблицу с 35 штрафами.Самые молодые нарушители в феврале были младше своего январского предшественника на два года. Им 19 лет и они из Гагры и Сухума.Самым старшим автомобилистом, севшим за рулем своей машины в состоянии опьянения в феврале, стал 69-летний мужчина из Очамчыры. Он тоже младше "победителя" в январе на два года.Не оставили наедине с этой проблемой мужчин представительницы прекрасной половины человечества. Всего в феврале штрафным санкциям за езду подшофе подверглись четыре женщины – две были из Гагры, одна из Сухума и одна гостья из Санкте-Петербурга. Самой старшей было 59 лет, самой молодой – 26 лет.В феврале было несколько праздничных дат, как официальных, так и не официальных. К примеру, в День всех влюбленных 14 февраля за слабость к алкоголю и автомобилям в Сухуме был оштрафован мужчина.В День защитника Отечества 23 февраля также в столице республики был выписан штраф за управление транспортом в состоянии опьянения одному мужчине.

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