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Михайлова о восстановлении памятников ВОВ в Абхазии: возможность объединения людей
Михайлова о восстановлении памятников ВОВ в Абхазии: возможность объединения людей
Sputnik Абхазия
Прием заявок на российские президентские гранты для восстановления памятников героям Великой Отечественной войны завершился 5 марта. Проект приурочен к... 06.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-06T10:05+0300
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Михайлова о восстановлении памятников ВОВ в Абхазии: возможность объединения людей
Sputnik Абхазия
Михайлова о восстановлении памятников ВОВ в Абхазии: возможность объединения людей
Прием заявок на российские президентские гранты для восстановления памятников героям Великой Отечественной войны завершился 5 марта. Проект приурочен к 80-летию Победы и призван поддержать жителей абхазских сел в намерениях сохранить свою историю. Сколько заявок подано и на что направлен этот проект, в эфире радио Sputnik рассказала директор благотворительной организации Центр социальных технологий "Гарант" Марина Михайлова.На сегодняшний день 62 заявки поданы. На восстановление четырех памятников уже направлены средства, проинформировала Михайлова"Особенностью конкурса является вовлечение и включение местных жителей вокруг ремонта, благоустройства, приведения в порядок памятных мест, мемориалов. Максимальная сумма, на которую можно было претендовать сельскому поселению, это один миллион рублей. И можно было, если вдруг на этой территории есть несколько таких памятных мест, люди укладываются в эту сумму, можно было даже одновременно несколько памятных мест заявить. Если говорить, насколько активно, мне кажется, что поскольку сроки были достаточно короткими, число участников конкурса достаточно большое. Активно откликнулись", – сказала Михайлова.Слушайте подкаст.
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подкасты, вов, аудио
подкасты, вов, аудио

Михайлова о восстановлении памятников ВОВ в Абхазии: возможность объединения людей

10:05 06.03.2025 (обновлено: 10:06 06.03.2025)
Радио
Михайлова о восстановлении памятников ВОВ в Абхазии: возможность объединения людей
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Прием заявок на российские президентские гранты для восстановления памятников героям Великой Отечественной войны завершился 5 марта. Проект приурочен к 80-летию Победы и призван поддержать жителей абхазских сел в намерениях сохранить свою историю. Сколько заявок подано и на что направлен этот проект, в эфире радио Sputnik рассказала директор благотворительной организации Центр социальных технологий "Гарант" Марина Михайлова.
На сегодняшний день 62 заявки поданы. На восстановление четырех памятников уже направлены средства, проинформировала Михайлова
"Особенностью конкурса является вовлечение и включение местных жителей вокруг ремонта, благоустройства, приведения в порядок памятных мест, мемориалов. Максимальная сумма, на которую можно было претендовать сельскому поселению, это один миллион рублей. И можно было, если вдруг на этой территории есть несколько таких памятных мест, люди укладываются в эту сумму, можно было даже одновременно несколько памятных мест заявить. Если говорить, насколько активно, мне кажется, что поскольку сроки были достаточно короткими, число участников конкурса достаточно большое. Активно откликнулись", – сказала Михайлова.
Слушайте подкаст.
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