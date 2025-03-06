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Михайлова о восстановлении памятников ВОВ в Абхазии: возможность объединения людей

Михайлова о восстановлении памятников ВОВ в Абхазии: возможность объединения людей

Sputnik Абхазия

Прием заявок на российские президентские гранты для восстановления памятников героям Великой Отечественной войны завершился 5 марта. Проект приурочен к... 06.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-06T10:05+0300

2025-03-06T10:05+0300

2025-03-06T10:06+0300

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Михайлова о восстановлении памятников ВОВ в Абхазии: возможность объединения людей Sputnik Абхазия Михайлова о восстановлении памятников ВОВ в Абхазии: возможность объединения людей

Прием заявок на российские президентские гранты для восстановления памятников героям Великой Отечественной войны завершился 5 марта. Проект приурочен к 80-летию Победы и призван поддержать жителей абхазских сел в намерениях сохранить свою историю. Сколько заявок подано и на что направлен этот проект, в эфире радио Sputnik рассказала директор благотворительной организации Центр социальных технологий "Гарант" Марина Михайлова.На сегодняшний день 62 заявки поданы. На восстановление четырех памятников уже направлены средства, проинформировала Михайлова"Особенностью конкурса является вовлечение и включение местных жителей вокруг ремонта, благоустройства, приведения в порядок памятных мест, мемориалов. Максимальная сумма, на которую можно было претендовать сельскому поселению, это один миллион рублей. И можно было, если вдруг на этой территории есть несколько таких памятных мест, люди укладываются в эту сумму, можно было даже одновременно несколько памятных мест заявить. Если говорить, насколько активно, мне кажется, что поскольку сроки были достаточно короткими, число участников конкурса достаточно большое. Активно откликнулись", – сказала Михайлова.Слушайте подкаст.

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