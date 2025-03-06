https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/osvobozhden-naselennyy-punkt-andreevka-v-dnr-1054041378.html
Освобожден населенный пункт Андреевка в ДНР
Освобожден населенный пункт Андреевка в ДНР
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за сутки составили до 1270 человек, следует из сводки Министерства обороны России. 06.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-06T12:42+0300
2025-03-06T12:42+0300
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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Андреевка в ДНР, сообщили в Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ, складам хранения БпЛА и пунктам их управления, складам ракетно-артиллерийского вооружения, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 154 районах. Средствами ПВО сбиты четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM, три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", 67 украинских беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 45385 БпЛА, 600 ЗРК, 21998 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины РСЗО, 22299 орудий полевой артиллерии и минометов, 32470 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/svo-skolko-mesyatsev-proderzhatsya-vsu-bez-amerikanskogo-oruzhiya-1054039900.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Освобожден населенный пункт Андреевка в ДНР
12:42 06.03.2025 (обновлено: 13:31 06.03.2025)
Потери украинских войск за сутки составили до 1270 человек, следует из сводки Министерства обороны России.
СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Андреевка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики", – говорится в публикации
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ, складам хранения БпЛА и пунктам их управления, складам ракетно-артиллерийского вооружения, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 154 районах.
Средствами ПВО сбиты четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM, три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", 67 украинских беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 45385 БпЛА, 600 ЗРК, 21998 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины РСЗО, 22299 орудий полевой артиллерии и минометов, 32470 единиц специальной военной автомобильной техники.