Политолог о встрече Путина с Гунба: подчеркивает важность Абхазии для российской политики
17:22 06.03.2025 (обновлено: 18:00 06.03.2025)
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Политолог Николай Трапш в интервью радио Sputnik прокомментировал основные посылы встречи президентов России и Абхазии.
Президент России Владимир Путин встретился с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунба в среду, 5 марта. В каком ключе прошла встреча, что станет главным вектором развития абхазо-российских отношений? Своим мнением об этом в эфире радио Sputnik поделился политолог Николай Трапш.
Он считает, что оперативность встречи после объявления официального результата выборов демонстрирует внимание к Абхазии не только Российской Федерации в целом, но и конкретно президента.
"Это подчеркивает важность Абхазии для текущей российской политики. Второй момент, тоже важный, обсуждены все основные вопросы, которые сейчас для Абхазии актуальны, начиная от перетока электроэнергии, заканчивая теми проектами, которые были намечены, в том числе и во время визита ответственных российских лиц в Сухум в последнее время. Путин подтвердил, что те авансы, те обещания, которые раздавались перед или во время предвыборной процедуры, остаются в фокусе внимания российского руководства, и их решения будут осуществляться", – сказал Трапш.
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