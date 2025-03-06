Политолог о встрече Путина с Гунба: подчеркивает важность Абхазии для российской политики

"Это подчеркивает важность Абхазии для текущей российской политики. Второй момент, тоже важный, обсуждены все основные вопросы, которые сейчас для Абхазии актуальны, начиная от перетока электроэнергии, заканчивая теми проектами, которые были намечены, в том числе и во время визита ответственных российских лиц в Сухум в последнее время. Путин подтвердил, что те авансы, те обещания, которые раздавались перед или во время предвыборной процедуры, остаются в фокусе внимания российского руководства, и их решения будут осуществляться", – сказал Трапш.