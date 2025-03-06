Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/politolog-o-vstreche-putina-s-gunba-podcherkivaet-vazhnost-abkhazii-dlya-rossiyskoy-politiki-1054050903.html
Политолог о встрече Путина с Гунба: подчеркивает важность Абхазии для российской политики
Политолог о встрече Путина с Гунба: подчеркивает важность Абхазии для российской политики
Sputnik Абхазия
Политолог Николай Трапш в интервью радио Sputnik прокомментировал основные посылы встречи президентов России и Абхазии. 06.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-06T17:22+0300
2025-03-06T18:00+0300
радио
подкасты
абхазия
россия
президент россии
владимир путин
бадра гунба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/06/1054050984_0:50:1501:894_1920x0_80_0_0_a7edfc6da56326fda78847dd883bde4a.jpg
Политолог о встрече Путина с Гунба
Sputnik Абхазия
Политолог о встрече Путина с Гунба
Президент России Владимир Путин встретился с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунба в среду, 5 марта. В каком ключе прошла встреча, что станет главным вектором развития абхазо-российских отношений? Своим мнением об этом в эфире радио Sputnik поделился политолог Николай Трапш. Он считает, что оперативность встречи после объявления официального результата выборов демонстрирует внимание к Абхазии не только Российской Федерации в целом, но и конкретно президента. Слушайте подкаст.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/06/1054050984_76:0:1409:1000_1920x0_80_0_0_72207fe003e8bfb270c3d90e0e708492.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
подкасты, абхазия, россия, президент россии, владимир путин, бадра гунба, аудио
подкасты, абхазия, россия, президент россии, владимир путин, бадра гунба, аудио

Политолог о встрече Путина с Гунба: подчеркивает важность Абхазии для российской политики

17:22 06.03.2025 (обновлено: 18:00 06.03.2025)
Радио
Политолог о встрече Путина с Гунба
Подписаться
Политолог Николай Трапш в интервью радио Sputnik прокомментировал основные посылы встречи президентов России и Абхазии.
Президент России Владимир Путин встретился с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунба в среду, 5 марта. В каком ключе прошла встреча, что станет главным вектором развития абхазо-российских отношений? Своим мнением об этом в эфире радио Sputnik поделился политолог Николай Трапш.
Он считает, что оперативность встречи после объявления официального результата выборов демонстрирует внимание к Абхазии не только Российской Федерации в целом, но и конкретно президента.

"Это подчеркивает важность Абхазии для текущей российской политики. Второй момент, тоже важный, обсуждены все основные вопросы, которые сейчас для Абхазии актуальны, начиная от перетока электроэнергии, заканчивая теми проектами, которые были намечены, в том числе и во время визита ответственных российских лиц в Сухум в последнее время. Путин подтвердил, что те авансы, те обещания, которые раздавались перед или во время предвыборной процедуры, остаются в фокусе внимания российского руководства, и их решения будут осуществляться", – сказал Трапш.

Слушайте подкаст.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0