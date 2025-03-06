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Процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии ускорят
Процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии ускорят
Sputnik Абхазия
5 марта прошла встреча президента России Владимира Путина и и.о. президента Абхазии Бадры Гунба, на которой в том числе обсудили вопросы двойного гражданства. 06.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-06T13:34+0300
2025-03-06T13:34+0300
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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии ускорят, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее вопросы двойного гражданства на встрече обсудили президент России Владимир Путин и и.о. президента Абхазии Бадра Гунба.
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Процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии ускорят
13:34 06.03.2025 (обновлено: 14:54 06.03.2025)
5 марта прошла встреча президента России Владимира Путина и и.о. президента Абхазии Бадры Гунба, на которой в том числе обсудили вопросы двойного гражданства.
СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии ускорят, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Этот процесс будет ускорен, усовершенствован, а главное, он будет облегчен, максимально облегчен для граждан Абхазии, для их подрастающих детей. Это является одним из важнейших приоритетов для главы российского государства", — заявил он журналистам.
Ранее вопросы двойного гражданства на встрече обсудили президент России Владимир Путин и и.о. президента Абхазии Бадра Гунба.