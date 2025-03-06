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Такие обстоятельства: Романова и Беспалюк о диспансеризации абхазских детей
Такие обстоятельства: Романова и Беспалюк о диспансеризации абхазских детей
Sputnik Абхазия
О том, какую работу за три недели детской диспансеризации в Абхазии проделали российские врачи, в эфире радио Sputnik рассказали врач-хирург Екатерина Романова... 06.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-06T16:56+0300
2025-03-06T16:56+0300
2025-03-06T18:01+0300
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Такие обстоятельства: Романова и Беспалюк о диспансеризации абхазских школьников
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Романова и Беспалюк о диспансеризации абхазских школьников
С февраля по май в Абхазии пройдет масштабная диспансеризация детей российскими врачами. Эта акция охватит более 25 тысяч человек. Результаты обследования будут оцифрованы и переданы в поликлиники по месту жительства. Как проходит диспансеризация, с какими случаями сталкиваются врачи, как идет взаимодействие с родителями и с абхазскими коллегами, в эфире радио Sputnik рассказали детский хирург Екатерина Романова и врач уролог-андролог Олег Беспалюк.Врачи отметили, что за три недели дети и родители стали более активно участвовать в диспансеризации, врачам стали больше доверять. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, медицина, диспансеризация, дети, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, медицина, диспансеризация, дети, аудио
Такие обстоятельства: Романова и Беспалюк о диспансеризации абхазских детей
16:56 06.03.2025 (обновлено: 18:01 06.03.2025)
О том, какую работу за три недели детской диспансеризации в Абхазии проделали российские врачи, в эфире радио Sputnik рассказали врач-хирург Екатерина Романова и уролог-андролог Олег Беспалюк.
С февраля по май в Абхазии пройдет масштабная диспансеризация детей российскими врачами. Эта акция охватит более 25 тысяч человек. Результаты обследования будут оцифрованы и переданы в поликлиники по месту жительства.
Как проходит диспансеризация, с какими случаями сталкиваются врачи, как идет взаимодействие с родителями и с абхазскими коллегами, в эфире радио Sputnik рассказали детский хирург Екатерина Романова и врач уролог-андролог Олег Беспалюк.
Врачи отметили, что за три недели дети и родители стали более активно участвовать в диспансеризации, врачам стали больше доверять.