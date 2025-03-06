https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/takie-obstoyatelstva-romanova-i-bespalyuk-o-dispanserizatsii-abkhazskikh-detey--1054047493.html

Такие обстоятельства: Романова и Беспалюк о диспансеризации абхазских детей

Такие обстоятельства: Романова и Беспалюк о диспансеризации абхазских детей

Sputnik Абхазия

О том, какую работу за три недели детской диспансеризации в Абхазии проделали российские врачи, в эфире радио Sputnik рассказали врач-хирург Екатерина Романова... 06.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-06T16:56+0300

2025-03-06T16:56+0300

2025-03-06T18:01+0300

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Такие обстоятельства: Романова и Беспалюк о диспансеризации абхазских школьников Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Романова и Беспалюк о диспансеризации абхазских школьников

С февраля по май в Абхазии пройдет масштабная диспансеризация детей российскими врачами. Эта акция охватит более 25 тысяч человек. Результаты обследования будут оцифрованы и переданы в поликлиники по месту жительства. Как проходит диспансеризация, с какими случаями сталкиваются врачи, как идет взаимодействие с родителями и с абхазскими коллегами, в эфире радио Sputnik рассказали детский хирург Екатерина Романова и врач уролог-андролог Олег Беспалюк.Врачи отметили, что за три недели дети и родители стали более активно участвовать в диспансеризации, врачам стали больше доверять. Слушайте подкаст.

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