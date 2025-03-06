https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/veteranam-iz-abkhazii-vruchili-medali-k-yubileyu-pobedy-1054054332.html

Ветеранам из Абхазии вручили медали к юбилею Победы

Ветеранам из Абхазии вручили медали к юбилею Победы

Sputnik Абхазия

Великая Отечественная война завершилась почти 80 лет назад, 9 мая 1945 года. 06.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Ветеранам из Абхазии вручили медали к 80-летию Победы, сообщили в пресс-службе представительства Россотрудничества в республике. Награды Айкараму Манукяну, Алексею Ягупе, Марии Ломакиной, Евдокии Котляровой, Марии Диденко, Клавдии Пуховой и Марии Косолаповой передали российские дипломаты, сотрудники Дома Москвы и представительства Россотрудничества в Абхазии.Ранее медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" получили ветераны Елена Водзинская, Илья Христианов, Нона Дорофеева и Нона Мол-оглы.

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