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Прекрасная пора: весна в Абхазии
Прекрасная пора: весна в Абхазии
Sputnik Абхазия
В Абхазии наступила настоящая весна – морозные дни сменились солнечными и теплыми. 07.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-07T16:50+0300
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С начала марта температура воздуха варьировалась от +10°С до +15°С, благодаря чему жители и гости республики, только-только привыкшие к заснеженным пейзажам, наконец поверили в приближение лета. Благоприятная погода позволяет прогуливаться в парках и по набережным до позднего вечера. Молодые мамы спокойно выводят на улицу своих малышей, не опасаясь дождя или прохлады.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, весна
фото, фото , мультимедиа, абхазия, весна
Прекрасная пора: весна в Абхазии
В Абхазии наступила настоящая весна – морозные дни сменились солнечными и теплыми.
С начала марта температура воздуха варьировалась от +10°С до +15°С, благодаря чему жители и гости республики, только-только привыкшие к заснеженным пейзажам, наконец поверили в приближение лета.
Благоприятная погода позволяет прогуливаться в парках и по набережным до позднего вечера. Молодые мамы спокойно выводят на улицу своих малышей, не опасаясь дождя или прохлады.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии наступила настоящая весна
В Абхазии наступила настоящая весна
© Sputnik / Томас Тхайцук
После морозных и снежных дней наконец установилась теплая погода.
После морозных и снежных дней наконец установилась теплая погода.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Жители республики выходят понежиться на солнце и полюбоваться морскими пейзажами.
Жители республики выходят понежиться на солнце и полюбоваться морскими пейзажами.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На сухумской набережной на солнце греются не только люди, но и пернатые.
На сухумской набережной на солнце греются не только люди, но и пернатые.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пока субтропические растения не расцвели, прохожие добавляют пейзажам красок своими нарядами.
Пока субтропические растения не расцвели, прохожие добавляют пейзажам красок своими нарядами.
© Sputnik Томас Тхайцук
Первые предвестники сухумской весны – на улицах столица расцвела магнолия.
Первые предвестники сухумской весны – на улицах столица расцвела магнолия.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Теплая весенняя погода – повод для встреч с друзьями на воздухе.
Теплая весенняя погода – повод для встреч с друзьями на воздухе.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Март радует температурой выше +15°С и ярким солнцем.
Март радует температурой выше +15°С и ярким солнцем.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Это прекрасная пора для прогулок.
Это прекрасная пора для прогулок.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Такая теплая погода и свежий воздух особенно полезны детям.
Такая теплая погода и свежий воздух особенно полезны детям.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Излюбленное для гостей и жителей Сухума место прогулок – это городские парки и набережная.
Излюбленное для гостей и жителей Сухума место прогулок – это городские парки и набережная.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Но при этом они не готовы сменить теплую одежду на более легкую. Погода весной коварна, и лучше подстраховаться.
Но при этом они не готовы сменить теплую одежду на более легкую. Погода весной коварна, и лучше подстраховаться.