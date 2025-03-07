https://sputnik-abkhazia.ru/20250307/1054049766.html

Прекрасная пора: весна в Абхазии

Прекрасная пора: весна в Абхазии

Sputnik Абхазия

В Абхазии наступила настоящая весна – морозные дни сменились солнечными и теплыми. 07.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-07T16:50+0300

2025-03-07T16:50+0300

2025-03-07T16:50+0300

в абхазии

фото

мультимедиа

абхазия

весна

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/06/1054048024_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2032236d4893bbe4baef1cd4812aa0d5.jpg

С начала марта температура воздуха варьировалась от +10°С до +15°С, благодаря чему жители и гости республики, только-только привыкшие к заснеженным пейзажам, наконец поверили в приближение лета. Благоприятная погода позволяет прогуливаться в парках и по набережным до позднего вечера. Молодые мамы спокойно выводят на улицу своих малышей, не опасаясь дождя или прохлады.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото, фото , мультимедиа, абхазия, весна