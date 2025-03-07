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Прекрасная пора: весна в Абхазии
Прекрасная пора: весна в Абхазии
Sputnik Абхазия
В Абхазии наступила настоящая весна – морозные дни сменились солнечными и теплыми. 07.03.2025, Sputnik Абхазия
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С начала марта температура воздуха варьировалась от +10°С до +15°С, благодаря чему жители и гости республики, только-только привыкшие к заснеженным пейзажам, наконец поверили в приближение лета. Благоприятная погода позволяет прогуливаться в парках и по набережным до позднего вечера. Молодые мамы спокойно выводят на улицу своих малышей, не опасаясь дождя или прохлады.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, весна
фото, фото , мультимедиа, абхазия, весна

Прекрасная пора: весна в Абхазии

16:50 07.03.2025
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В Абхазии наступила настоящая весна – морозные дни сменились солнечными и теплыми.
С начала марта температура воздуха варьировалась от +10°С до +15°С, благодаря чему жители и гости республики, только-только привыкшие к заснеженным пейзажам, наконец поверили в приближение лета.
Благоприятная погода позволяет прогуливаться в парках и по набережным до позднего вечера. Молодые мамы спокойно выводят на улицу своих малышей, не опасаясь дождя или прохлады.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии наступила настоящая весна

В Абхазии наступила настоящая весна - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии наступила настоящая весна

© Sputnik / Томас Тхайцук

После морозных и снежных дней наконец установилась теплая погода.

После морозных и снежных дней наконец установилась теплая погода. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

После морозных и снежных дней наконец установилась теплая погода.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Жители республики выходят понежиться на солнце и полюбоваться морскими пейзажами.

Жители республики выходят понежиться на солнце и полюбоваться морскими пейзажами. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Жители республики выходят понежиться на солнце и полюбоваться морскими пейзажами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На сухумской набережной на солнце греются не только люди, но и пернатые.

На сухумской набережной на солнце греются не только люди, но и пернатые. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На сухумской набережной на солнце греются не только люди, но и пернатые.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пока субтропические растения не расцвели, прохожие добавляют пейзажам красок своими нарядами.

Пока субтропические растения не расцвели, прохожие добавляют пейзажам красок своими нарядами. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пока субтропические растения не расцвели, прохожие добавляют пейзажам красок своими нарядами.

© Sputnik Томас Тхайцук

Первые предвестники сухумской весны – на улицах столица расцвела магнолия.

Первые предвестники сухумской весны – на улицах столица расцвела магнолия. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik Томас Тхайцук

Первые предвестники сухумской весны – на улицах столица расцвела магнолия.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплая весенняя погода – повод для встреч с друзьями на воздухе.

Теплая весенняя погода – повод для встреч с друзьями на воздухе. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплая весенняя погода – повод для встреч с друзьями на воздухе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Март радует температурой выше +15°С и ярким солнцем.

Март радует температурой выше +15°С и ярким солнцем. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Март радует температурой выше +15°С и ярким солнцем.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это прекрасная пора для прогулок.

Это прекрасная пора для прогулок. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это прекрасная пора для прогулок.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Такая теплая погода и свежий воздух особенно полезны детям.

Такая теплая погода и свежий воздух особенно полезны детям. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Такая теплая погода и свежий воздух особенно полезны детям.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Излюбленное для гостей и жителей Сухума место прогулок – это городские парки и набережная.

Излюбленное для гостей и жителей Сухума место прогулок – это городские парки и набережная. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Излюбленное для гостей и жителей Сухума место прогулок – это городские парки и набережная.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но при этом они не готовы сменить теплую одежду на более легкую. Погода весной коварна, и лучше подстраховаться.

Но при этом они не готовы сменить теплую одежду на более легкую. Погода весной коварна, и лучше подстраховаться. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но при этом они не готовы сменить теплую одежду на более легкую. Погода весной коварна, и лучше подстраховаться.

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