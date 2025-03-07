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Главный четверг: Адлейба о работе ЖКХ Галского района весной
Главный четверг: Адлейба о работе ЖКХ Галского района весной
Sputnik Абхазия
О том, какие вопросы, связанные с благоустройством, работой ЖКХ, актуальны для Галского района и города Гал, в эфире радио Sputnik рассказал первый заместитель... 07.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-07T12:28+0300
2025-03-07T12:28+0300
2025-03-07T12:28+0300
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Главный четверг: Адлейба о работе ЖКХ Галского района весной
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Адлейба о работе ЖКХ Галского района весной
Как Гал и район будут благоустраивать после зимы? Какие мероприятия запланированы ко Дню Победы? Что предполагает реконструкция городского хозяйства и чем продиктована ее необходимость? На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Адлейба. Слушайте подкаст.
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подкасты, главный четверг, абхазия, галский район, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, галский район, аудио
Главный четверг: Адлейба о работе ЖКХ Галского района весной
О том, какие вопросы, связанные с благоустройством, работой ЖКХ, актуальны для Галского района и города Гал, в эфире радио Sputnik рассказал первый заместитель и.о. главы администрации Галского района, начальник Управления городского хозяйства Дмитрий Адлейба.
Как Гал и район будут благоустраивать после зимы? Какие мероприятия запланированы ко Дню Победы? Что предполагает реконструкция городского хозяйства и чем продиктована ее необходимость? На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Адлейба.