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Главный четверг: Адлейба о работе ЖКХ Галского района весной

Главный четверг: Адлейба о работе ЖКХ Галского района весной

Sputnik Абхазия

О том, какие вопросы, связанные с благоустройством, работой ЖКХ, актуальны для Галского района и города Гал, в эфире радио Sputnik рассказал первый заместитель... 07.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-07T12:28+0300

2025-03-07T12:28+0300

2025-03-07T12:28+0300

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Главный четверг: Адлейба о работе ЖКХ Галского района весной Sputnik Абхазия Главный четверг: Адлейба о работе ЖКХ Галского района весной

Как Гал и район будут благоустраивать после зимы? Какие мероприятия запланированы ко Дню Победы? Что предполагает реконструкция городского хозяйства и чем продиктована ее необходимость? На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Адлейба. Слушайте подкаст.

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