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Карточный переполох: почему в Абхазии возникли проблемы с Visa и Mastercard

Карточный переполох: почему в Абхазии возникли проблемы с Visa и Mastercard

Sputnik Абхазия

Держатели карт Visa и Mastercard в Абхазии столкнулись с проблемой - карты не обслуживаются в местных банкоматах. 07.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-07T10:46+0300

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Держатели карт Visa и Mastercard в Абхазии столкнулись с проблемой - карты не обслуживаются в местных банкоматах.О том, в чем причина и какая есть альтернатива у держателей карт, рассказал в эфире радио Sputnik замдиректора экономико-правового департамента Банка Абхазии Леон Пилия. По его словам, карты международных платежных систем, ранее выданные в России, сохранили товарные знаки. Но по сути это уже не карты Visa и Mastercard. "Это уже локальные карты Российской Федерации. По многим из них срок действия сертификата безопасности истекает или уже истек. И люди сталкиваются с проблемами. Они и дальше будут сталкиваться с этой проблемой", - пояснил Пилия. Выходом в данном случае может стать переход на карты МИР.

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