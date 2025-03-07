https://sputnik-abkhazia.ru/20250307/vs-rossii-nanesli-sem-gruppovykh-udarov-po-tselyam-v-zone-svo-za-nedelyu-1054057314.html

ВС России нанесли семь групповых ударов по целям в зоне СВО за неделю

ВС России нанесли семь групповых ударов по целям в зоне СВО за неделю

Sputnik Абхазия

Также в ночь с 6 на 7 марта был нанесен удар высокоточным оружием и беспилотниками по украинским объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим... 07.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-07T12:53+0300

2025-03-07T12:53+0300

2025-03-07T15:27+0300

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Российские войска нанесли семь высокоточных групповых ударов в зоне СВО с 1 по 7 марта, сообщили в Минобороны России.За указанный период был освобожден населенные пункты Скудное, Бурлацкое, Привольное, Андреевка в ДНР.Кроме того, средствами ПВО сбиты 21 управляемая авиационная бомба JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 637 украинских беспилотников.В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 35 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 45471 БПЛА, 600 ЗРК, 22076 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины РСЗО, 22333 орудия полевой артиллерии и минометов, 32573 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/svo-skolko-mesyatsev-proderzhatsya-vsu-bez-amerikanskogo-oruzhiya-1054039900.html

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