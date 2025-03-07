https://sputnik-abkhazia.ru/20250307/vzaimnyy-interes-rossiysko-abkhazskie-otnosheniya-glazami-molodezhi-1054062905.html
Взаимный интерес: российско-абхазские отношения глазами молодежи
Взаимный интерес: российско-абхазские отношения глазами молодежи
Sputnik Абхазия
Центр развития гуманитарных технологий "НОВАЯ ЭРА" в рамках госзадания Министерства науки России "Умная цивилизация" провел исследование. Респондентам... 07.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-07T15:26+0300
2025-03-07T15:26+0300
2025-03-07T15:27+0300
радио
подкасты
взаимный интерес
абхазия
россия
молодежь
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/07/1054062741_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_edd66f709a4030f2e8be1738a0b6cf36.jpg
Взаимный интерес: российско-абхазские отношения глазами молодежи
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: российско-абхазские отношения глазами молодежи
Центр развития гуманитарных технологий "НОВАЯ ЭРА" в рамках госзадания Министерства науки России "Умная цивилизация" провел исследование. Респондентам предложили оценить с использованием ассоциаций нынешние отношения между Россией и Абхазией. Об исследовании подробно рассказал Кирилл Костин - директор Центра "Дипломатия знаний" Российского государственного гуманитарного университета. Слушайте подкаст.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/07/1054062741_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_2316288944243901fb5af8bd6e393137.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, молодежь, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, молодежь, аудио
Взаимный интерес: российско-абхазские отношения глазами молодежи
15:26 07.03.2025 (обновлено: 15:27 07.03.2025)
Центр развития гуманитарных технологий "НОВАЯ ЭРА" в рамках госзадания Министерства науки России "Умная цивилизация" провел исследование. Респондентам предложили оценить с использованием ассоциаций нынешние отношения между Россией и Абхазией. Об исследовании подробно рассказал Кирилл Костин - директор Центра "Дипломатия знаний" Российского государственного гуманитарного университета.