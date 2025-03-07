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Взаимный интерес: российско-абхазские отношения глазами молодежи

Взаимный интерес: российско-абхазские отношения глазами молодежи

Sputnik Абхазия

Центр развития гуманитарных технологий "НОВАЯ ЭРА" в рамках госзадания Министерства науки России "Умная цивилизация" провел исследование. Респондентам... 07.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-07T15:26+0300

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Взаимный интерес: российско-абхазские отношения глазами молодежи Sputnik Абхазия Взаимный интерес: российско-абхазские отношения глазами молодежи

Центр развития гуманитарных технологий "НОВАЯ ЭРА" в рамках госзадания Министерства науки России "Умная цивилизация" провел исследование. Респондентам предложили оценить с использованием ассоциаций нынешние отношения между Россией и Абхазией. Об исследовании подробно рассказал Кирилл Костин - директор Центра "Дипломатия знаний" Российского государственного гуманитарного университета. Слушайте подкаст.

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