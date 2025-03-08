https://sputnik-abkhazia.ru/20250308/badra-gunba-pozdravil-zhenschin-s-8-marta-1054067250.html

Бадра Гунба поздравил женщин с 8 Марта.

Бадра Гунба поздравил женщин с 8 Марта.

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба поздравил женщин с 8 Марта. 08.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба поздравил женщин с 8 Марта.Он подчеркнул, что женщины приносят в мир гармонию, нежность, красоту и самое главное – материнскую любовь.В этот праздничный день хочу выразить слова особой благодарности матерям защитников Родины. Мы восхищаемся силой духа, проявленного вами во время Отечественной войны народа Абхазии и в тяжелые послевоенные годы".Без женщин немыслимо построение современного абхазского государства, отметил избранный президент.Гунба пожелал всем женщинам здоровья, успехов и как можно больше поводов для улыбок.

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