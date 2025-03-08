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Бадра Гунба поздравил женщин с 8 Марта.
Бадра Гунба поздравил женщин с 8 Марта.
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба поздравил женщин с 8 Марта. 08.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба поздравил женщин с 8 Марта.Он подчеркнул, что женщины приносят в мир гармонию, нежность, красоту и самое главное – материнскую любовь.В этот праздничный день хочу выразить слова особой благодарности матерям защитников Родины. Мы восхищаемся силой духа, проявленного вами во время Отечественной войны народа Абхазии и в тяжелые послевоенные годы".Без женщин немыслимо построение современного абхазского государства, отметил избранный президент.Гунба пожелал всем женщинам здоровья, успехов и как можно больше поводов для улыбок.
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абхазия, международный женский день, бадра гунба, общество
абхазия, международный женский день, бадра гунба, общество
Бадра Гунба поздравил женщин с 8 Марта.
СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба поздравил женщин с 8 Марта.
Он подчеркнул, что женщины приносят в мир гармонию, нежность, красоту и самое главное – материнскую любовь.
"На протяжении всей нашей истории, женщина в абхазском обществе занимала особое место. Мы воспитаны на Нартском эпосе, который пронес сквозь века образ достойнейшей из матерей – Сатаней Гуаща.
В этот праздничный день хочу выразить слова особой благодарности матерям защитников Родины. Мы восхищаемся силой духа, проявленного вами во время Отечественной войны народа Абхазии и в тяжелые послевоенные годы".
Без женщин немыслимо построение современного абхазского государства, отметил избранный президент.
Гунба пожелал всем женщинам здоровья, успехов и как можно больше поводов для улыбок.