https://sputnik-abkhazia.ru/20250308/post-dps-kholodnaya-rechka-vveden-v-ekspluatatsiyu-1054068192.html

Пост ДПС "Холодная речка" введен в эксплуатацию

Пост ДПС "Холодная речка" введен в эксплуатацию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Пост ДПС "Холодная речка" введен в эксплуатацию с 8 марта до особого распоряжения, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. 08.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-08T13:19+0300

2025-03-08T13:19+0300

2025-03-08T13:19+0300

в абхазии

мвд абхазии

гаи

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/0e/1032010890_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_765da2641c38e8f71845a42ceef305b2.jpg

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Пост ДПС "Холодная речка" введен в эксплуатацию с 8 марта до особого распоряжения, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. С 09:00 на службу заступили экипажи спецвзвода УГАИ и уголовного розыска УВД по Гагарскому району. Ежесуточно на посту будут дежурить сотрудники Центрального аппарата ведомства.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мвд абхазии, гаи, абхазия