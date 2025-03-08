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Пост ДПС "Холодная речка" введен в эксплуатацию
Пост ДПС "Холодная речка" введен в эксплуатацию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Пост ДПС "Холодная речка" введен в эксплуатацию с 8 марта до особого распоряжения, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. 08.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-08T13:19+0300
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Пост ДПС "Холодная речка" введен в эксплуатацию с 8 марта до особого распоряжения, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. С 09:00 на службу заступили экипажи спецвзвода УГАИ и уголовного розыска УВД по Гагарскому району. Ежесуточно на посту будут дежурить сотрудники Центрального аппарата ведомства.
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мвд абхазии, гаи, абхазия
Пост ДПС "Холодная речка" введен в эксплуатацию
СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Пост ДПС "Холодная речка" введен в эксплуатацию с 8 марта до особого распоряжения, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.
Меры приняты для обеспечения дорожной безопасности, выявления фактов незаконного оборота оружия и пресечению преступлений, связанных с хранением, перевозкой и сбытом наркотиков.
С 09:00 на службу заступили экипажи спецвзвода УГАИ и уголовного розыска УВД по Гагарскому району.
Ежесуточно на посту будут дежурить сотрудники Центрального аппарата ведомства.