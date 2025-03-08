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Российские войска освободили населенные пункты в Курской области
Российские войска освободили населенные пункты в Курской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщило Минобороны РФ. 08.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-08T12:34+0300
2025-03-08T12:34+0300
2025-03-08T12:34+0300
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщило Минобороны РФ.Кроме того, военные нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе 13 населенных пунктов.
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россия, украина, курская область
россия, украина, курская область
Российские войска освободили населенные пункты в Курской области
СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина", — говорится в сводке.
Кроме того, военные нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе 13 населенных пунктов.