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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250308/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennye-punkty-v-kurskoy-oblasti-1054067944.html
Российские войска освободили населенные пункты в Курской области
Российские войска освободили населенные пункты в Курской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщило Минобороны РФ. 08.03.2025, Sputnik Абхазия
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2025-03-08T12:34+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщило Минобороны РФ.Кроме того, военные нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе 13 населенных пунктов.
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россия, украина, курская область
россия, украина, курская область

Российские войска освободили населенные пункты в Курской области

12:34 08.03.2025
© Sputnik / Станислав КрасильниковБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 08.03.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина", — говорится в сводке.
Кроме того, военные нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе 13 населенных пунктов.
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